Meral Akşener'den ‘Altılı Masa’ açıklaması: Şimdiki aklım olsa dönmezdim

Sabah saatlerinde geldiği Trabzon'da partililerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantının ardından Yomra ilçesindeki İkisu mahallesine gelen Akşener, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, bir vatandaşın sorusu üzerine 6'lı masadan ayrılma ve geri dönme sürecini anlattı. Bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener, "Şimdiki aklım olsa dönmezdim" dedi.

Bunun üzerine tekrar söz alan vatandaş, "Ben Karadenizliyim içinden geçeni kıvırarak konuşmam. Düz bir insanım" şeklinde konuşması üzerine Akşener, "Alışkanım" ifadelerini kullandı.

Akşener ile karşılıklı oturan vatandaşın tekrar "O masadan kalktınız takdir ettik sizi ama keşke geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener 6'lı masadan ayrılma sürecinin detaylarını paylaştı.

“ÖZÜR DİLERİM”

"Keşke. Şimdiki aklım olsa katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz. Sizde destek olun" diyen Akşener, "Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum ki. Yani arıza çıkarmamak için ben her şeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.

“SİZ İSTEMİYORSANIZ 5 KİŞİ OLARAK İMZALAYALIM, SİZ GİDEBİLİRSİNİZ”

Alengirli bir iş olmadığını dile getiren Akşener, şunları söyledi:

"Arkadaş, 6 kişi oturuyoruz, konumuz şu, biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak için oturmuşuz. Bir baktık aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim, dedim ki 'Biz adayın seçilme yöntemini konuşacaktık. Onun için ben kimseyi de incitmek istemiyorum.' Sonuç itibarıyla 5 arkadaşımız Kemal Bey'i söyledi. Ben de sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim ve dedim ki, tamam Kemal Bey'in de adı olsun, başkaları varsa onlar da olsun, bu iki arkadaşımızın da ismi olsun."

Akşener, araştırma yaptırıp çıkacak sonuca uymayı önerdiğini anlatarak, "Dedim ki 'Ortalaması kimse onun arkasında duralım ve itiraz etmeyelim. En fazla bir haftalık süreç bu.' Bana dendi ki orada, bunu geçen gün Ali Babacan Bey de söyledi, 'Siz istemiyorsanız 5 kişi olarak imzalayalım, siz gidebilirsiniz.' Dolayısıyla 'peki' dedim. O zaman hem Ali Babacan hem de Sayın Davutoğlu dediler ki 'Yok yok.' Yani 'Yıkıp dökmeyin.' Ondan sonra tekrar bu konuyu arkadaşlarla tartışıp bir yetki almak üzere geri döndüm. Benim her işim açıktır, zaten gizli iş yapamıyorum ki ortaya çıkıyor" dedi.

“'AKLIN YENİ Mİ BAŞINA GELDİ?' DİYEBİLİRSİN”

Yaşanan bu gelişmelerin ardından arkadaşlarının, bir daha masaya oturmamasını istediğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım bana oturma bir daha dedi. 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık. Sonra gece hem İmamoğlu hem de Sayın Mansur Yavaş evime 02.15'te geldiler. İkisine de son kere sordum, 'Sen aday olabilir misin, sen aday olabilir misin?' 'Hayır' dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. O teklif de şu, normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Yani başkan yardımcısı ikisi olacak. Bu çok uygun bir şeydi. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra bir kağıt yazdık, gizli saklı değil. Ben geldim tekrar topladım arkadaşları, ortak hazırladığımız yazıyı okudum arkadaşlara. O iki belediye başkanı arkadaşa da 'Kemal Bey'in bilgisi var mı?' dedim, 'Var' dediler. Ben o yazıyı okuyunca 3 kişi hariç arkadaşlarım, 'Masaya tekrar dön.' dediler. Şimdi buradaki halime bak, yazık bana da. Sonra döndük otele gittik, iki belediye başkanı, ben, Kemal Bey yüz yüze 'Tamam' dedik. Bunun üzerine masaya gittik, ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum, önce bir arkadaş, sonra Sayın Babacan dedi ki 'Bizim bundan haberimiz yok.' Ben masanın haberi var zannediyorum. Ondan sonra burada bana 'Aklın yeni mi başına geldi?' diyebilirsin. Sorguladığım yer burası kendimle ilgili."