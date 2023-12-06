Meral Akşener'den hür ve müstakil açıklaması. Partisinin kararı hakkında ilk kez konuştu

İYİ Parti Grup Toplantısı bugün gerçekleşti. Parti lideri Meral Akşener kürsüde partisinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin ittifak teklifini reddetmesi üzerine ilk kez konuştu.

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin "yerel seçimde ittifak değil işbirliği yapalım" teklifini reddetmişti.

Partide 35 GİK üyesi üye hayır oyu kullanırken 14 üye ise evet oyu kullanmıştı.

"HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK DİMDİK YÜRÜYECEĞİZ"

Partisinin bu kararı üzerine ilk kez açıklamalarda bulunan Akşener, hür ve müstakil olarak yola çıkılacağını "Yerel yönetimi rant kapısına indirgeyenlere karşı cesur bir başlangıç yaptık. Nice ablukaları, ambargoları aştık. Bugünden sonra da bizi gül bahçeleri beklemiyor. Önümüzde çetin bir yol var. Bu yolda iftiralar duyacağız, tehditler alacağız. Dün olduğu gibi bugün de bunlara göğsümüzü gereceğiz. Bizim için siyaset hiçbir zaman konfor alanı ve rant kapısı olmadı. Televizyonlarıyla, kalemşörleriyle ve maaşlı yorumcularıyla bizi yaylım ateşine tutacaklar. Bunu her iki taraf beraber yapacak. Bu ülkede milletimizden başka kimseye yaranamıyoruz. Bir taraf başka türlü hakaret ediyor öbür taraf başka türlü. Ortak noktaları bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemiz engellemek. İki gündür izliyorum hiçbirinin birbirinden farklı yok. Adına ittifak dedikleri bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz. Hür ve müstakil olarak dimdik yürüyeceğiz." sözleriyle açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ

Çıkacak her karara saygılı olacaklarını kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirdik. Birlikte kazanmanın muhalefeti güçlendireceğini söyledik. Pazartesi günkü GİK toplantısına işaret ettiler. Çıkacak her karara saygılıyız. İşbirliği kararı çıkmasını temenni ederim ancak aksi durumu da anlayışla karşılayacağımızı belirtmek isterim." demişti.

Akşener'in konuşmasından bazı detaylar şöyle:

Bildiğiniz üzere, dün;

Dünya Kadın Hakları Günü’ydü…

Yani ülkemizde, kadınlar olarak;

seçme ve seçilme hakkına kavuşmamızın,

89’uncu yıl dönümüydü…

Sözlerimin başında;

Türk kadının gücünü gören, değerini anlayan,

ve hakkını teslim eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüze,

teşekkürü bir borç biliyorum.

Allah, ondan razı olsun.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Değerli kadınlar;

Ta 1934 yılında;

batılı ülkelerden bile önce;

kadınlara, seçme ve seçilme hakkını verilmiştir.

Hatta aslında, pek konuşulmaz;

Türk kadınına bu hak, ilk kez;

1930’da, belediye seçimleri için, zaten verilmiş;

1934 yılına giden süreçteyse;

diğer yasal ve anayasal düzenlemeler tamamlanarak;

tam kapsamlı halini almıştır.

İşte o gün;

böylesine bir cumhuriyet vizyonumuz varken;

bugün, 2023 yılında;

kadın haklarında, Türkiye’yi dünyanın gerisinde bırakan;

bir büyük vizyonsuzlukla mücadele ediyoruz.

Elbette, bu duruma, razı gelmeyeceğiz!

Elbette, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!

Çünkü;

89 yıl sonra bugün;

Cumhuriyet kadınları olarak, bizim görevimiz;

Atatürk’ün açtığı yolda;

bayrağı, daha da ileri taşımak;

Ve Türk kadınının, hayatın her alanındaki haklarına,

kavuşmasını sağlamaktır!

İşte bu yüzden, İYİ Parti;

Söyleyecek sözü olan, kadınların partisidir!

İYİ Parti;

Tek bir kadının mücadelesini;

tüm kadınların mücadelesi bilerek,

savaşanların partisidir!

Sürekli, “Kadın konusu, siyaset üstüdür” deyip,

boş oturanların karşısında;

siyasetinin gündemine, kadınları alanların partisidir!

Kadınları ve kadın haklarını, kendi tekelinde zannedenlerin karşısında;,

“Kadın hakları, bir medeniyet meselesidir.” diyenlerin partisidir!;

Plazalarda, cam tavana çarpan kadınların da;

Rutubetli gecekondularda, kaderine terk edilen kadınların da;

hakkını, hukukunu, aynı azimle savunanların;

kadının tercihlerine, kadının iradesine uzatılan elleri,

aynı güçle reddedenlerin partisidir!

Değerli kadınlar;

Buradan bir kez daha söylemek isterim ki;

Kadınların güçlenmesini istemeyenler;

rahatsız olmaya devam edecek!

Kadınların başarılarını çekemeyenler;

Rahatsız olmaya devam edecek!

İktidara baskı yapıp;

İstanbul sözleşmesini, rafa kaldırtan, kadın düşmanları;

rahatsız olmaya devam edecek.

Türk kadınının, önünü açan Cumhuriyetimizle, sorunu olanlar;

rahatsız olmaya devam edecek!

Bizim için hava hoş.

İstedikleri kadar rahatsız olabilirler.

İstedikleri kadar düşmanlık edebilirler.

Ama biz buradayız.

Ve biz, burada oldukça;

Ne yaparlarsa yapsınlar;

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının;

Türk kadınlarının omuzlarında yükselmesine,

engel olamayacaklar!

Aziz milletim;

Artık 2023 yılının, son günlerindeyiz…

Hatırlıyor musunuz?

Sayın Erdoğan, geçen sene, yine bu zamanlar;

yani, 2022 yılını geride bırakırken, bir açıklama yapmıştı:

Demişti ki:

“2023’te, herkes hesabını,

yüzde 20’ler seviyesindeki, bir enflasyona göre yapsın.”

Yaa…

Peki ne oldu?

Bu haftanın başında, enflasyon verileri açıklandı.

Sayın Erdoğan’ın, 2023 yılı için,

yüzde 20’ler seviyesinde, öngördüğü enflasyon;

ENAG’a göre yüzde 129’lara;

İstanbul Ticaret Odası’na göre, yüzde 74’lere;

Hatta, TÜİK’e göre bile, yüzde 62’lere ulaştı…

Yani;

büyük ekonomist Sayın Erdoğan’a inanıp;

hesabını, yüzde yirmilere göre yapanlar;

her zamanki gibi, boşa düştü…

Milletimiz ise, her zamanki gibi,

iktidarın iş bilmezliğinin, acı sonuçlarıyla, baş başa kaldı…

Enflasyon canavarı;

her geçen gün, büyümeye devam ediyor.

Hayat pahalılığı;

her geçen gün, ağırlaşmaya devam ediyor.

Ekonomimiz, tekeri patlamış kamyon misali;

her geçen gün, savrulmaya devam ediyor.

Ama, her şey kötüye giderken;

beceriksizliğinin sonuçlarından, yüzü bile kızarmayan iktidar;

çözüm üreteceği yerde, yeni sorunlar üretiyor.

Hatırlarsınız, geçtiğimiz yıllarda;

enflasyonun, durdurulamaz yükselişi karşısında;

asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına;

yılda iki defa, zam yapılıyordu.

Hatta buna rağmen;

yapılan maaş zamları;

daha bir sonraki aya kalmadan eriyordu.

Hatta bu yüzden, biliyorsunuz biz de;

zamların, yılda 2 defa değil;

4 defa yapılmasını önermiştik.

Peki iktidar ne yaptı?

Bu sayıyı, arttıracağına;

tam tersine, düşürmeyi tercih etti.

Biz bu rezaleti, ilk olarak;

Çalışma Bakanı’ndan duymuştuk.

Geçen hafta da, Sayın Erdoğan;

yapığı açıklamayla teyit etti.

2024 yılı itibariyle, maaşların;

6 ayda bir değil, 12 ayda bir zamlanacağını söyledi.

Yine, engin bilgisini konuşturdu;

“Bir kez verilecek zamla, bu iş biter.” dedi.

Belli ki, bu arkadaşımız;

çalışanların işini bitirmeye, kafayı koymuş…

Buradan kendisine sormak istiyorum:

Bu kararı, hangi gerekçeyle aldınız, Sayın Erdoğan?

Geçen seneye göre, ne değişti?

Enflasyon yüzde, 20’lere mi düştü?

Hayat pahalılığı mı azaldı?

Alım gücümüz mü arttı?

Milletimiz rahata mı erdi?

Bir de utanmadan çıkıp;

“Biz vatandaşımızı bugüne kadar,

enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.” diyorsunuz.

Ayıptır, günahtır!

Yılda bir defa yapılan, maaş ayarlaması;

enflasyonun, tek haneli seviyelerde olduğu ekonomilerde olur.

Son 6 aylık enflasyon oranı, yüzde 40’a yaklaşan;

Fevkalede iyimser bulduğumuz, 2024 enflasyon hedefiyse;

yüzde 36 olan, bir ekonomide;

Yılda bir defa, enflasyon oranında yapılan maaş artışı;

kimseyi, enflasyona karşı korumaz.

Bu kadar basit.

Gerçek enflasyonun üzerine;

yüzde 20, yüzde 30, refah payı vermediğiniz sürece;

yani, kendi makyajlı rakamlarınıza göre bile;

yüzde 60’ların üzerinde bir maaş artışı, yapmadığınız sürece;

milletimiz, enflasyonun altına ezilmeye, aynen devam eder

Bu çerçevede;

İYİ Parti olarak, biz de;

kendi hesabımızı yaptık:

Öncelikle biz;

Asgari ücretin, Ocak ve Temmuz aylarında;

yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız.

Asgari ücret tespit edilirken de;

mevcut asgari ücretin değil;

Türk-İş’in, açlık sınırının, baz alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Çünkü bize göre;

milletimiz için, açlık sınırı altındaki bir ücret,

kesinlikle kabul edilemez.

Ayrıca;

İktidarın, manşet enflasyon hedefini esas almak;

asgari ücret tespitinde, milletimizin lehine bir sonuç,

ortaya çıkarmıyor.

O nedenle, asgari ücret;

manşet enflasyon hedefiyle, uyumlu olacak biçimde;

gıda enflasyonu, esas alınarak belirlenmelidir.

Bunun için de;

genel enflasyonla, gıda enflasyonu arasındaki,

geçmiş yıllardaki ilişkiyi, dikkate almak yeterli olacaktır.

Son olarak;

Sadece enflasyon oranında yapılacak bir artış yetmez.

Çalışanlarımıza, hiç olmazsa;

büyüme oranı seviyesinde, bir refah payı da,

mutlaka verilmelidir.

Ez-cümle;

iktidarın, yüzde 36’lık enflasyon hedefiyle uyumlu, gıda enflasyon tahmini;

açlık sınırı tahminimiz;

ve yüzde 4’lük, asgari bir refah artışını esas aldığımızda;;

İYİ Parti olarak;

hem çalışanlarımızı, hem de işverenlerimizi gözeten;

makul asgari ücret talebimiz;

2024 yılı Ocak ayı için, 17 bin lira;

Temmuz ayı için ise, 20 bin 500 liradır.

Ancak;

İktidarın müthiş öngörü yeteneğini de, hesaba kattığımızda;

Yılın ilk yarısındaki enflasyonun;

bu arkadaşların hedeflediği oranın,

üzerinde gerçekleşmesi durumunda;

oluşacak refah kaybı da;

Temmuz ayında öngörülen, asgari ücret miktarına,

mutlaka ilave edilmelidir.

Değerli dava arkadaşlarım;

21 yıllık Ak Parti iktidarının sonucunda;

bugün maalesef, karşımızda;

yokluğa ve yoksulluğa, mahkum edilen bir Türkiye var.

Bugün maalesef karşımızda;

istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var.

Bugün maalesef karşımızda;

Sadece enflasyon canavarının ezdiği değil;

İktidarın da, çaresiz, kimsesiz ve sahipsiz bıraktığı,

bir Türk milleti var!

Cumhuriyetimizin, kimsesizlerin kimsesi olan, kapsayıcı vizyonunu;

yandaşlarının hamisi olan, oligarşik bir vizyonsuzluğa terk ettiler

Rantiyeleri üç kuruş zarar etti diye, dünyaları yerinden oynatırken;

milletimizi geçim sıkıntısıyla, borçlarla, bir başına bıraktılar!

Eşlerini, dostlarını, akrabalarını, ihya ederken;

bu milletin evlatlarını, görmezden geldiler!

İstedikleri kadar, suyu bulandırmaya çalışsınlar.;

Lamı cimi yok.

Gerçekler ortada.

Enflasyon, Ak Parti yüzünden fırladı.

Paramız, Ak Parti yüzünden pul oldu.

Satın alma gücümüz, Ak Parti yüzünüzden düştü.

Kiralar, Ak Parti yüzünüzden patladı.

Türk milleti, Ak Parti yüzünden, fakirleşti.

Ve;

tüm vahim hatalarının yanında;

Sırf ekonomideki bu durum için bile;

Ak Parti, bu millete en azından, bir telafi borçlu.

Nitekim, o nedenle;

2024 yılının, zam oranları da;

iktidarın milletimize yaşattığı, tüm bu zorluklara karşı;

en azından, bir özür niteliği taşımalıdır.

Enflasyon altında ezilen milletimize;

son 5 yılda kaybettiği refahı,

geri kazandırmalıdır.

Buradan, iktidara seslenmek istiyorum:

Hayatınızda bir kez olsun, sorumluluk alın!

Bir kez olsun, devlet ciddiyetiyle hareket edin!

Bir kez olsun, kendinizi değil, milletimizi düşünün!

Bir kez olsun, siz fedakârlık yapın!

Önümüzde, bütçe görüşmeleri var.

Bir kez olsun, saray için değil, millet için bütçe yapın!

Milletimizi, kendi elinizle soktuğunuz bu girdaptan,

artık çıkartın!

Değerli milletvekilleri;

Geldiğimiz noktada, artık Ak Parti;

haram yemeyi meşrulaştırmış, siyasi görünümlü bir rant hareketidir.

İşte bu yüzden de, son günlerde, ülkece;

aklanan kara paraları, fonları ve vurgunları konuşuyoruz.

Peki biz bu hâle, nasıl geldik?

Gelin, birlikte hatırlayalım…

Ekonomi yönetimini, eline yüzüne bulaştıran iktidar;

kısa dönemli yatırım ve para ihtiyacını karşılamak için;

gitti, varlık barışı diye bir garabet çıkarttı…

Geçtiğimiz Mart ayına kadar;

Uyuşturucu satana, “Getir paranı” dedi.

Kaçakçılık yapana, “Getir paranı.” dedi.

Türkiye’den para kaçırana, “Getir paranı.” dedi.

Hırsıza, yolsuza, uğursuza, kollarını açtı;

“Getir paranı.” dedi.

Ve yüzde 1 komisyon karşılığında;

parayı da, suçluları da akladı…

Sonuçta ne oldu?

Sonuçta ülkemiz;

kara para ve suç baronları için, bir cennet hâline geldi.

2021 yılında ise, OECD Mali Eylem Görev Gücü,

ülkemizi gri listeye aldı.

Peki bu gri liste nedir?

Eğer ki ülkenizde, yoğun miktarda para aklanıyorsa;

terörist gruplar, ülkenizden finansman sağlıyorsa;

ve siz de bu sorunlara karşı, hiçbir mücadele sergilemiyorsanız;

işte o zaman, Gri Liste’ye girersiniz.

İşte Ak Parti, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne,

böylesine büyük bir utancı yaşatmayı başardı.

Ne diyelim, Allah ıslah etsin…

Değerli dava arkadaşlarım;

Biliyorsunuz, Ak Parti ve ekonomi yönetimi;

son dönemde, kapı kapı dolaşıp, yatırımcı arıyor.

Belli ki bulamıyorlar;

Belli ki;

hiçbir itibarlı yatırımcı;

gri listedeki bir Türkiye’ye, yatırım yapmıyor;

İktidar da mecburen;

Sanki Türkiye’nin, böyle bir rezaletle anılmasına,

bizzat kendileri, sebep olmamışlar gibi;

Türkiye’yi, gri listeden çıkarmaya çalışıyorlar.

Buna elbette bir itirazımız olamaz

Biz de, Türkiye’ye itibarını iade edecek, her türlü adımı;

elbette destekliyoruz.

Ama bu arkadaşlar;

her konuda olduğu gibi, bu süreci de,

büyük bir ciddiyetsizlikle yönetiyorlar.

Hem, işin ucunun;

Kendilerine ve pek sevdikleri yandaşlarına dokunmaması;

hem de, gündemi değiştirip;

başarısızlıklarını gizleyebilmek için;

olayı tamamen, magazine çevirmiş durumdalar…

Türkiye haftalardır;

Güzellik merkezleri üzerinden, para aklayanların;

Avrolu bigudilerini konuşuyor.

Dolandırılan spor insanlarını;

kaptırdıkları, milyon dolarları konuşuyor.

Hangi fenomenlerin,

nasıl haksız kazançlar, elde ettiğini konuşuyor.

Yalnız ilginçtir;

Para aklayanlar konuşuluyor ama;

parası aklananlar, nedense konuşulmuyor.

Dolandıranlar, dolandırılanlar konuşuluyor ama;

dolandırıcılığa yol verenler, nedense konuşulmuyor.

Haksız kazanç sağlayanlar konuşuluyor ama;

bu haksız kazançları, finanse edenler, nedense konuşulmuyor.

Ez cümle;

Cambazlar konuşuluyor;

ama sirkin sahipleri, nedense hiç konuşulmuyor.

Değerli dava arkadaşlarım;

Biz, bu kirli buzdağının, sadece görünen kısmıyla ilgilenmiyoruz.

Çünkü buzdağının, altında yatanın;

yaşanan her türlü ahlaksızlığa, zemin hazırlayanın;

kayıt dışı ekonomi illeti olduğunu, çok iyi biliyoruz.

Bugün maalesef;

ekonomimizin üçte biri, kayıt dışında…

Rüşvet çarkı, kayıt dışıyla dönüyor.

Uyuşturucu kaçakçılığı, kayıt dışıyla dönüyor.

Sığınmacı sayısının, katlanmasına sebep olan,

kaçak göç ekonomisi, kayıt dışıyla dönüyor.

Emek hırsızlığı, kayıt dışıyla dönüyor.

Vergi kaçırma, kayıt dışıyla dönüyor.

Ve bütün bunların yükünü de;

alnının teriyle çalışan;

helal parayla geçinmeye çalışan;

milletimiz ödüyor.

Nitekim iktidar da;

ortaklarının ve kullanışlı yol arkadaşlarının, sus payını;

bu kirli düzene, yıllardır göz yumarak ödüyor.

Doyumsuz bir azınlığı tatmin etmek için;

masum çoğunluğun, helal rızkına el uzatıyor.

Rant çetelerine, peşkeş çekilen parayı;

ücretli çalışanların, kazancından kesiyor.

Sığınmacılardan alamadığı vergiyi;

Türk milletinin, sırtına yüklüyor.

Bir gün bile, israftan geri durulmuyor.

Bir gün bile, devletin malına çökenlerden, hesap sorulmuyor.

Bir gün bile;

Rant şebekelerinin, döndürdüğü değirmeninin suyu;

nereden geliyor diye bakılmıyor.

Aziz milletim;

Bugün haberlerde gördüğümüz kepazeliğin temeli;

sadece ekonomik bir sorun değildir.

Bu bir zihniyet sorunudur!

Bu bir ahlak sorunudur!

Bu bir aidiyet;

Bu bir;

vatana sadakat sorunudur!

Ve Ak Parti iktidarı da;

daha ilk günden beri;

kayıt dışını, bir sorun olarak değil;

bir fırsat alanı olarak gördüğünden;

Bu sorun;

Düpedüz, bir iktidar sorunudur!

İşte o nedenle;

Ne zaman ki;

Haram yemeyi günah sayan, faziletli insanlar, iktidara gelir;

bu sorunlar, o zaman çözülür!

Ne zaman ki;

Mafyaların, çetelerin, rantiyelerin değil;

Milletin çıkarlarını gözetenler, iktidara gelir;

bu sorunlar, o zaman çözülür!

Ne zaman ki;

kendi milletini, sığınmacılardan daha çok sevenler, iktidara gelir;

bu sorunlar, o zaman çözülür!

Yani;

Ne zaman ki, İYİ Parti iktidara gelir;

tüm bu sorunlar, işte o zaman çözülür!

Aziz milletim;

İYİ Parti olarak biz;

ülkemizdeki tüm bu rezaletlerin, önüne geçmek;

kayıt dışı ekonomiyi azaltmak;

sığınmacı istihdamını, gözetim altına almak;

ve vergide adaleti sağlamak için;

2021 yılında, Artagan Projemizi tanıtmıştık.

Artagan ile vadettiğimiz, nakitsiz ekosistem ile;

bütün bu suçları, temelinden yok edecek çözümler sunmuştuk.

Madem ki iktidar;

bugünlerde, böylesi bir mücadeleye girişiyor;

Madem ki, Türkiye’yi;

gri listeden çıkarmaya çalışıyor;

O zaman buyursunlar;

Artagan projemizi kullansınlar.

Ülkemizdeki bu kirli düzeni,

magazinleştirerek değil;

köküne kibrit suyu dökerek bozsunlar.

Biz her zaman, aynı şeyi söylüyoruz:

İYİ Parti olarak;

milletimizin ve memleketimizin, yararı için getirdiğimiz,

her çözüm önerisi, mirî maldır.

Buyursun kullansınlar!

Hırsıza arsıza, göz yumulduğu;

kayba kaçağa, yol verildiği;

ve âdeta, suçun teşvik edildiği bir ortamda;

Türkiye kalkınamaz!

Eğer ki, Türkiye’yi, kalkındırmak istiyorsak;

Herkesin, geliri oranında, eşit katkı sağladığı;

Herkesin, eşit bir rekabet ortamında çalıştığı;

Herkesin, eşit fırsatlara sahip olduğu;

Dijital teknolojilerin, tüm nimetlerini kullanan;

yeni bir sistemi, inşa etmek zorundayız!

Cılız adımlarla değil;

cesur adımlarla yürümek zorundayız!

Hasatta gözü olanları değil;

tarlada izi olanları, desteklemek zorundayız!

Türkiye’yi;

hırsızların, arsızların, hayasızların elinden, kurtarmak zorundayız!

Ve emin olun;

Bunu, er ya da geç;

İYİ Parti iktidarında, mutlaka başaracağız!

Aziz milletim;

Siyasetçilerin, milletin derdinin değil;

rantın peşinde koştuğu;

dertlerimizin değil;

dedikoduların gündem olduğu;

bir büyük siyasi yozlaşmayla, maalesef karşı karşıyayız…

Biliyorsunuz, yerel seçimler yaklaşıyor.

Ama yereldeki sorunlar yerine;

suni gündemler konuşuluyor.

Siyasi partilerin, şehirlerimiz için ürettiği çözümler yerine;

her gün ortaya atılan, yün yumakları tartışılıyor.

Projeler yerine, sözde kulisler;

Vizyonlar yerine, dedikodular;

Milletimizin, karşılanmayı bekleyen talepleri yerine;

aritmetik hesapları yarıştırılıyor.

İşte, siyasetin içine düşürüldüğü, bu çukurda;

Biz, İYİ Parti olarak, rekabetimizi;

milletimiz ve memleketimiz için, ortaya koyduğumuz;

vizyonumuz, çözümlerimiz ve projelerimizle yapmaya;

inatla ve ısrarla, devam ediyoruz.

Nitekim, her hafta;

farklı bir başlık üzerinden, milletimize sunduğumuz;

İYİ Belediyecilik vizyonumuzu;

bu hafta da;

çok önemli bir konu üzerinden, anlatmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde, yerel sorunlar denince;

akla ilk gelen konulardan biri, şüphesiz ki;

ulaşım sorunudur.

Bildiğiniz gibi;

şehirlerimizdeki, nüfus yoğunluğu arttıkça;

ulaşım hizmetleri de, belediyelerin,

en önemli görevlerinden, biri hâline geliyor.

Ancak, buna karşılık, ülkemizde;

özelikle de, büyükşehirlerimizde;

ulaşım hizmetlerinin, başarısından söz etmek;

maalesef, pek de mümkün değil.

Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle karşılaştırıldığında;

ulaşım imkânlarımız, hem nicelik, hem de nitelik bakımından;

beklentileri, maalesef karşılayamıyor.

İzlenen yanlış kentleşme politikaları;

kısır siyasal çekişmeler;

kontrolsüz göç;

düzensiz yerleşme gibi faktörler;

belediyelerin, finansal kaynaklardan,

yoksun bırakılmasıyla, birleştiği zaman;

ulaşım hizmetlerimizdeki yetersizlik;

yıllar içinde, gittikçe derinleşen, bir kriz hâline geliyor.

Özellikle iktidarın, yerel yönetimlere bakışını dikkate aldığımızda;

aslında bu durum, hiç de şaşırtıcı değil.

Büyük büyük sözler veriyorlar;

ihtişamlı propagandalar yürütüyorlar;

ama buna karşılık, küçük işler yapıyorlar.

Vergi almayı biliyorlar;

ama mesele, şehir içi ulaşımına gelince çuvallıyorlar.

Her seçimden önce;

Berlin’i, Paris’i, Kopenhag’ı vadediyorlar;

ama seçimden sonra, insanlarımızı;

Delhi’nin, Kahire’nin, Cakarta’nın kaosuna,

mahkûm ediyorlar.

İşte bu tablo karşısında, biz, İYİ Parti olarak;

İYİ Belediyecilik vizyonumuzla;

milletimiz için, her şeyden önce;

yaşanabilir şehirler, inşa edeceğiz.

Yetkiyi devraldığımız, tüm şehirlerimizde;

Toplu taşımayı ön planda tutan;

huzurlu, güvenli ve konforlu, seyahat imkanı sağlayan;

Zaman kaybına, çevre ve gürültü kirliliğine, neden olmayan;

Kalabalıklaşmanın getirdiği, artan taleple baş edebilen;

Değişen şartlara, teknolojinin imkanlarını kullanarak, uyum sağlayan;

adil, kapsayıcı ve erişilebilir ulaşım hizmetlerini;

hayata geçirmeye talibiz!

Bu çerçevede;

Kazandığımız tüm şehirlerdeki, ulaşım hizmetlerini;

sistemli bir süreç yönetimi anlayışıyla yürüteceğiz.

Öncelikle;

şehirlerimizin, mevcut ulaşım envanterini çıkartıp;

kentsel hareketlilik ihtiyaçlarını, kent jeopolitiğini,

ve çevresel etki değerlendirmelerini, dikkate alan;

ulaşım talep ve tahmin modelleri oluşturacağız.

Bu modeller üzerinden;

ulaşım hizmetlerini;

kentsel genişlemeyi, nüfus artış eğilimini,

ve imar planlarını, dikkate alan;

bütüncül bir yaklaşımla tasarlayacağız.

Kentsel hareketliliğin yönetiminde ise;

yeni nesil bilişim sistemleri, akıllı şehir teknolojileri,

ve coğrafi bilgi sistemleriyle birlikte;

büyük veri tabanlı, ulaşım modelleme araçlarını da;

etkin şekilde kullanacağız.

Ayrıca;

Yönettiğimiz belediyelerde;

Ulaştırma konusunda, yetkinliği olmayan kişilerin;

ulaşım hizmetlerinin yönetiminde, karar almasına, asla izin vermeyecek;

bu görevler için;

mesleki bilgiye sahip, donanımlı kadroları istihdam edeceğiz.

Aziz milletim;

Yetkiyi aldığımız şehirlerimizin tamamında;

Ulaşım hizmetlerinin kalitesini;

erişim, yaygınlık, zaman, konfor ve fiyat açısından, artıracak;

toplu taşımayı, tüm hemşerilerimiz için,

cazip hâle getireceğiz.

Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin;

toplu taşıma hizmetlerinden, faydalanmasında;

ücret düzenlemesi yapacağız.

Öğrencilerimize, günün belirli saatlerinde,

ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız.

Büyükşehirlerimizde;

metro ve hafif raylı taşıma ağlarını, genişletecek ve yaygınlaştıracağız.

Belediye otobüslerinin, hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artıracak;

kapsama alanını da;

kentin merkezinden, uzak noktalara doğru genişleteceğiz.

Şehir içi ulaşım ağı ile;

otogar, tren garı, havalimanı gibi, şehir dışı ulaşım merkezlerinin;

birbiriyle entegrasyonunu sağlayacağız.

Ayrıca;

Denize kıyısı olan şehirlerimizde;

coğrafi koşulların, imkân verdiği ölçüde;

deniz yolu ulaşımını, yaygınlaştıracağız.

Hastaneler,

üniversiteler,

iş ve ticaret merkezleri,

kültür ve spor tesisleri,

park ve mesire alanları gibi;

toplumsal çekim merkezlerinin;

toplu taşıma sistemleriyle, bağlantısını geliştireceğiz.

Toplu taşıma duraklarını;

insanlarımızın yaşadığı ve çalıştığı yerlere, yaklaştıracak;

sayılarını arttıracak;

engelsiz ulaşıma, uygun hale getireceğiz.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için,

düşük maliyetli, birleşik personel taşımacılığı hizmetlerini,

destekleyeceğiz.

Öğrenci ve personel servisleriyle, toplu taşıma araçlarının,

planlanmasını da;

okul, işveren ve çalışan temsilcileri ile, birlikte yürüteceğiz.

Ayrıca;

Şehirlerimizde, homojen bir trafik düzeni sağlayıp;

trafik yoğunluğunu azaltmak için;

kademeli mesai saati uygulamasını, hayata geçirme yönünde;

aktif girişimlerde bulunacağız.

Ticari taksi, dolmuş ve minibüs taşımacılığını;

kentsel ulaşım talebine göre, yeniden düzenleyecek;

hizmet kalitesini arttıracağız.

Milletimizi;

şikâyet edilen değil;

düzenli olarak memnuniyet oranı ölçülen;

bir ticari taksi ağına, mutlaka kavuşturacağız.

Bunu yaparken, elbette;

taksici esnafımızın, sorunlarını da çözeceğiz.

Şehirlerimizdeki taksi sayısını, ihtiyaç doğrultusunda artırırken;

önceliği, mevcut taksici esnaflarımıza vereceğiz.

Ayrıca;

taksi, dolmuş ve minibüs sürücülerine;

ileri sürüş teknikleri eğitimi, psikolojik destek,

ve sağlık tarama testleri gibi;

hizmet kalitesini ve ulaşım güvenliğini arttırıcı hizmetleri;

ücretsiz olarak sağlayacağız.

Yetkiyi devraldığımız şehirlerimizde;

Üretim, dağıtım ve tüketim hizmetleriyle;

Kent içi lojistik faaliyetlerini kolaylaştıran;

alternatif ulaşım imkanları sunacağız.

Aynı zamanda, şehir içi park sorununa da;

teknoloji tabanlı alternatif çözümler üretiyoruz.

Özellikle iş saatlerinde, şehir merkezlerinde yaşanan,

otopark ihtiyacını karşılayacak projelerimizi,

süratle devreye alacağız.

İYİ Belediyecilik vizyonumuzla;:

Yönettiğimiz her şehrimizde,

“Yürüyen Kentler” projemizi, hayata geçireceğiz.

Bu kapsamda;

özellikle şehir merkezlerinde,

yayalaştırma çalışmalarına, ağırlık vereceğiz.

Yaya yollarını genişletecek;

bugün olduğu gibi, işgal edilmelerine de;

asla imkân vermeyeceğiz.

Ayrıca;

bisiklet kullanımını,

ve yeni nesil, çevreci bireysel ulaşım çözümlerini de,

destekleyip, yaygınlaştıracağız.

İYİ Parti yönetiminde;

İYİ Belediyecilik vizyonumuzla inşa edeceğimiz;

Milletimize yaraşır;

yaşayan, yaşatan ve huzurlu şehirlerimiz;

şimdiden, milletimize ve memleketimize,

hayırlı uğurlu olsun.

Değerli dava arkadaşlarım;

Sıfır toplamlı ittifak düzenine karşı başlattığımız, kutlu mücadele;

artık yeni bir aşamaya geçti.

Medya operasyonlarıyla,

baskılarla, iftiralarla, tehditlerle, beslenip büyütülen;

iki kutuplu siyasetin karşısında;

Türkiye’nin, Demokratik Millî Yükseliş yolculuğunu başlatmanın;

gurur ve mutluluğunu, hep birlikte yaşıyoruz.

Yerel yönetimleri, rant kapısına indirgeyenlere;

belediyeciliği hizmet değil, iktidar alanı olarak görenlere;

kayıkçı kavgalarıyla, milletimizi oyalayanlara karşı;

anlamlı ve cesur bir başlangıç yaptık.

Biliyorsunuz, bugüne kadar;

nice zorlu günler yaşadık.

Nice saldırılara, hakaretlere, iftiralara göğüs gerdik.

Nice ablukaları, ambargoları, engelleri aştık

Nitekim, açık konuşayım:

bugünden sonra da bizi;

gül bahçeleri beklemiyor.

Tam tersine;

Önümüzde, dikenlerlerle, sırtlanlarla, haşerelerle dolu;

çetin bir yol var.

Bu yolda;

övgü süsü verilen, iftiralar duyacağız.

Çiçek demetlerinin ardına gizlenen, tehditler alacağız.

Yüzümüze gülüp;

tetikçilerini, üzerimize salanları göreceğiz.

Ancak şunu çok iyi biliyorum ki;

Dün olduğu gibi, bugün de;

bunların hepsine, dişimizi sıkacak;

göğsümüzü gereceğiz.

Çünkü bizim için siyaset, hiçbir zaman

bir konfor alanı, bir rant kapısı olmadı.

Biz hep, baskıya karşı, baş kaldıranlar olduk.

Biz hep, dayatmaya karşı, direnenler olduk.

Biz hep, siyaset simsarlarının tekerine, çomak sokanlar olduk.

Ve biz hep;

milletin yararına olanı, yılmadan savunanlar olduk.

Dolayısıyla, önümüzdeki süreçte de;

tüm güçleriyle, üzerimize gelecekler.

Televizyonlarıyla;

Kalemşörleriyle;

kerameti kendinden menkul, kanaat önderleriyle;

maaşlı yorumcularıyla;

tekrar tekrar, yaylım ateşine tutacaklar.

Belediyeleri, siyasi rant mecrası görenler;;

Milleti güdülecek koyun, yolunacak kaz bilenler;

Öfkeden, nefretten, düşmanlıktan beslenenler;

ikiyüzlü bencilliklerini, erdem diye pazarlayacaklar.

Ama unuttukları bir şey var:

Biz bu filmi, daha önce gördük.

Biz şerbetliyiz!

Biz idmanlıyız!

Biz alışığız!

O nedenle;

Tankla da, topla da, tüfekle de gelseler;

Bize vız gelir, tırıs gider…

İYİ Parti olarak, kurulduğumuz günden beri;

Millet iradesine saygı duymayanların, nobranlığına;

Millete parmak sallayanların, cüretkarlığına;

“Devlet benim.” diyenlerle;

“Ben ne dersem o olur.” diyenlerin, şımarıklığına;

hiçbir zaman prim vermedik,

bundan sonra da vermeyeceğiz!

Adına ittifak dedikleri,

manda ve himaye tuzağına, geçit vermeyeceğiz.

Türk milletine, ölümü gösterip, sıtmaya razı eden;

bu maskeli baloya, boyun eğmeyeceğiz!

Değerli dava arkadaşlarım;

Tarih, korkakları değil, cesurları yazar.

Türk milletini, kendilerine mahkûm zannedenlerin kurduğu;

bu tahterevalli düzenine karşı;

artık yeni bir safhadayız.

Artık vakit;

tarihi bir sorumluluğu üstlenme;

şanlı bir mücadeleyi, zaferle taçlandırma vakti.

Ama şunu çok iyi biliyorum ki;

Bu mücadelede, sizin omuzlarınız, her yükü taşımaz!

Mesela, sizin omuzlarınız;

fırsatçıların yükünü taşımaz!

Sizin omuzlarınız;

rantçıların yükünü taşımaz!

Sizin omuzlarınız;

ahlaksızların yükünü taşımaz!

Sizin omuzlarınız;

millete tepeden bakanların, yükünü taşımaz!

Sizin omuzlarınız;

Türk’e düşman olanların, yükünü taşımaz!

Sizin omuzlarınız;

Türksüz bir Türkiye peşinde koşanların, yükünü taşımaz!

Sizin omuzlarınız;

Cumhuriyetle sorunu olanların, yükünü taşımaz!

Sizin omuzlarınız;

Atatürk’e alerjisi olanların, yükünü taşımaz!

Sizin omuzlarınız;

terörden medet umanların, yükünü taşımaz!

O nedenle; bu mücadeleyi;

omuzlarımızda sadece ve sadece,

milletimizin bize yüklediği sorumlulukla vereceğiz.

Bu mücadeleyi;

Başkasının yazdığı senaryoya, figüran olmadan;;

Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmadan;

Başkasının sevabına da, günahına da ortak olmadan;

Özü başımıza vereceğiz.

Ve bu kutlu mücadelede;

Milletimizden başka, kimsenin takdirini beklemeden;

Milletimizden başka kimseye de, hesap vermeden;

Hür ve müstakil olarak, dimdik yürüyeceğiz.

Şair ne diyor?

“Erlik günü geldiğinde;

Yiğitlere şan görünür.

Yığın yığın harcanmaya;

Nice yüz bin, can görünür.;

Kopunca bir büyük savaş;

Er tez gider, korkak yavaş.

Yüreksize akçayla aş;

Erlere meydan görünür. “

Türkiye’nin, İYİ ve cesur evlatları!

Erlik günü gelip çatmış;

İYİ Parti’nin tüm neferlerine, artık meydan görünmüştür!

İşte bu yüzden;

Milletvekillerimizle;

Başkanlık Divanı üyelerimizle;

Genel İdare Kurulu Üyelerimizle;

İl ve ilçe başkanlarımızla;

Gençlerimizle, kadınlarımızla;

Üyelerimizle, gönüllülerimizle;

Ez cümle;

Tüm teşkilatımızla birlikte, meydana çıkacağız!

Azimle, inançla, kararlılıkla, yola çıkacağız!

Türlü dümenle, tarlamızı sürmek isteyenlere karşı;

Memleketimizin tarlasında izi, harmanında da sözü olan,

aziz milletimizle buluşacağız!

Bize çelme takmak isteyenlere, hiç aldırmadan;

Sokaklara ineceğiz!

Köyleri gezeceğiz!

Mahalle mahalle dolaşacağız!

Kentlisinden, köylüsüne, en yakınından, en uzağına kadar;

tüm vatandaşlarımızın, kapısına gideceğiz.

İnsanımıza yeniden, velinimet olduğunu hatırlatacağız!

İYİ Belediyecilik vizyonumuzu;

projelerimizi, çözümlerimizi anlatacağız!

Türkiye’nin Demokratik Millî Yükselişi’ni gerçekleştirmek için;

hür ve müstakil olarak, milletimizle buluşacağız!

Açtığımız bu milli ve erdemli siyaset yolunda;

Rant yok, para yok, ihale yok, kayırma yok.

Makam hırsı, mevki kavgası, koltuk sevdası hiç yok!

Bu yolda;

Çalışmak var!

Bu yolda;

Fedakârlık var!

Bu yolda;

Millet var, memleket var!

Bu kutlu yolda;

Şanlı vatanımız için, ortaya koyduğumuz;

İdeallerimiz, hedeflerimiz, ülkülerimiz var!

Şunu hiçbir zaman unutmayın:

Biz sadece, siyasi bir tercih yapmadık.

Biz;

Türk siyasetinde, milletimiz için, yepyeni bir yol açtık.

Ve biz biliriz ki;

Çakalların hükmü, kurt ayağa kalkana kadardır!

Nitekim;

Bizim için de vakit, artık ayağa kalkma vaktidir!

Buradan, İYİ Parti’nin, sadece Genel Başkanı olarak değil;

aynı zamanda, bir neferi olarak ilan ediyorum:

Son gücüme kadar;

kara kışın karşısında, güneşi doğurmanın,

mücadelesini vereceğim.

SİZ DE, BU MÜCADELEYİ VERMEYE;

HAZIR MISINIZ?

Hakaretlere, baskılara, tehditlere göğüs germeye;

Yılmadan, yıkılmadan, yorulmadan;

milletimiz için çalışmaya;

HAZIR MISINIZ?

Nice engelleri aştığımız gibi;

önümüze dikecekleri her türlü engeli, yıkıp geçmeye;

HAZIR MISINIZ?

Allah’ın izni, milletimizin de teveccühüyle;

Türkiye’nin, Demokratik Millî Yükselişini gerçekleştireceğimiz;

bu iktidar yolunda, benimle yürümeye;

HAZIR MISINIZ?

Allah sizlerden razı olsun.

Gayretlerimizi ibadet saysın.

Gazamız mübarek olsun.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun!