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Çebi deprem bölgesinde Meral Akşener ve Zeydan Karalar'la görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremden etkilenen Adana'da bir araya geldiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, siyah-beyazlı ekibin yürüttüğü yardım faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:36
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Meral Akşener ve Çebi Zeydan Karalar ile bir araya geldi

Çebi deprem bölgesinde Meral Akşener ve Zeydan Karalar'la görüştü
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamında gerçekleşen buluşmada; Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan yer aldı.
"SADECE ACILI GÜNLERDE DEĞİL..."
Böyle acılı günlerde birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Bundan sonra umarım bunu hayatın her alanına yansıtırız. Beraber olmayı sadece acılı günlerde değil güzel günlerde de devam ettirmeliyiz.
"DERS ÇIKARMALIYIZ"
Moral olmayınca insanın yaşamasının bir anlamı kalmıyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Tedbir çok önemli, yaşananlardan ders çıkartıp bundan sonra neler yapacağız ona bakmamız lazım. Yarından tezi yok geç kalmadan ülkemizi planlamamız lazım. Tedbirimizi ona göre almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 

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