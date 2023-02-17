Çebi deprem bölgesinde Meral Akşener ve Zeydan Karalar'la görüştü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamında gerçekleşen buluşmada; Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan yer aldı.

"SADECE ACILI GÜNLERDE DEĞİL..."

Böyle acılı günlerde birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Bundan sonra umarım bunu hayatın her alanına yansıtırız. Beraber olmayı sadece acılı günlerde değil güzel günlerde de devam ettirmeliyiz.

"DERS ÇIKARMALIYIZ"

Moral olmayınca insanın yaşamasının bir anlamı kalmıyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Tedbir çok önemli, yaşananlardan ders çıkartıp bundan sonra neler yapacağız ona bakmamız lazım. Yarından tezi yok geç kalmadan ülkemizi planlamamız lazım. Tedbirimizi ona göre almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



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