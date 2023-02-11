Beşiktaş'tan TFF'ye Hatayspor ve Gaziantep FK mektubu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden düşmemesi konusunda kulüpler olarak mutabık kaldıklarını, ancak bu kulüplerin oynadıkları maçların sayılmaması gerektiğini söylemişti.

Çebi, "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz. Bazı kulüplerin işine geliyor bu, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum" demişti.

Siyah beyazlı kulübün bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na bir de mektup yolladığı ortaya çıktı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu iki takımla oynanacak maçlar hakkındaki karar, takımların ligden çekileceği açıklamasına dayandırılacaksa ve bu ligden çekilme ile birlikte ligden düşürülme kararı alınmayacaksa, hükmen mağlubiyetin dayanağının hukuken ve fiilen bu olamayacağı açıkça ortadadır. Kulübümüzün ve camiamızın bu iki güzide takımımızın Süper Lig’de kalmaları yönündeki uygulamayı arzuladığını ve desteklediğini bir kez daha belirtiyoruz. Bu nedenle Gaziantep FK ve Hatayspor'un oynamış oldukları bütün maçların yok hükmünde sayılması talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Aksi yönde bir karar alınması durumunda haklarımızın ısrarla takipçisi olacağımızı arz ederiz.”