İYİ Parti'de istifa depremi: Akşener timsah gözyaşları döküyor

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski Genel İdare Kurulu Üyesi Binnur Karadağlı ve parti bünyesinde bulunan 16 kişi bir basın açıklaması gerçekleştirerek istifa etti. Beşiktaş’ta bulunan bir otelde yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediği ve timsah gözyaşları döktüğü ifade edildi.

Partiden ayrılan kişiler adına açıklama yapan Binnur Karadağlı, parti içinde yaşanan olumsuzluklara rağmen yıllar boyunca partide hizmet verdiklerini fakat son gelişmelerin kendilerini “Kral Çıplak” diyerek istifa etmeye ittiğini iletti.

“PARAŞÜTLE İNDİRİLMİŞ KİŞİLER KADEMELERE GETİRİLDİ"

Binnur Karadağlı yaptığı açıklamada, “Bugün burada 'Milli Merkez' iddiasıyla yola çıkan partimizi; vatansever yürekleri kullanarak, kendi ikbal ve ihtirasları uğruna heba edenlerin ipliğini pazara çıkarmak ve gür bir sesle 'Kral Çıplak' demek için bulunuyoruz. Partinin kuruluş aşamasında emek veren, şehir şehir gezip maddi manevi destek olan birçok arkadaşımız dururken; listeler açıklandığında paraşütle indirilmiş, kim oldukları ve kime hizmet edecekleri kestirilemeyen birçok ismin parti kademelerine getirildiğini gördük.” dedi.

Karadağlı, Milli Merkez olma yolunda söylemlerde bulunan ve kürsülerde konuşma yapan dava arkadaşlarının partiden aforoz edildiğini iletti ve Akşener’in kendisinin “ağabey” diye hitap ettiği, milliyetçi camiada da saygı gösterilen birçok ismin partideki geleceğinin 'Özel Kalem' denilen bir sekreterin iki dudağının arasına terk edildiğini ifade etti.

"MASAYA HANGİ MENFAATLERLE DÖNÜLDÜ?"

CHP ile yapılan ittifakla kazanılan belediyelerde İYİ Partililere düzgün görevler verilmediğini kaydeden Karadağlı, “Yerel seçimlerde ülke sathında CHP ile işbirliği yapıldı. CHP başta İstanbul ve Ankara olmak üzere son 20 yılda kazanamadığı birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyelerini İYİ Parti oyları sayesinde kazandı. Buna karşın kazanılan belediyelerde İYİ Partililere doğru düzgün bir görev verilmediği gibi, 'Siz kimsiniz? Biz HDP sayesinde kazandık' sözleriyle karşılık verildi.” dedi.

Tüm bu gelişmelere rağmen mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Karadağlı, neredeyse 2 yıl boyunca ittifak yapıldığını fakat Altılı Masa’nın HDP ile üstü kapalı bir ittifak içinde bulunmadığını kamuoyuna anlatılamadığını ifade etti.

Karadağlı, “Akşener, televizyon televizyon gezip 'Kazanacak Aday' tarifi yaptı. Fakat seçimlere 1 ay kalmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun kolundan tutup 'adayı artık belirleyelim, senin dışında bir aday istemiyorsan biz yokuz' diyemedi. Aldığı oy oranı sıfır virgül oranlarında ifade edilen particiklerin sözde liderleri kadar masada sözünü geçiremedi.” açıklamasında bulundu.

Masadan zehir zemberek kalkıldığını ancak daha sonra geri dönüldüğünü söyleyen Karadağlı, “Başını öne eğip çalışmaya devam eden teşkilat mensuplarım son darbe milletvekili listeleriyle vuruldu. Temayül sonuçlarına uyacağını söyleyen genel başkan bir kez daha sözünde durmadı. Üyelerin desteğini alıp ilk sıralarda yer alan birçok isme vekillik listelerinde yer vermedi. Buna karşın hiçbir teşkilat mensubumuzun, hatta neredeyse hiçbir seçmenimizin adını sanını duymadığı isimler ön sıralardan milletvekilliğine aday gösterildiler” ifadesini kaydetti.

“KRAL ÇIPLAK”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, teşkilatın kan ağladığını bir türlü göremediğini aktaran Karadağlı, “Bu parti sizin aile şirketiniz mi ki hesap verme gereği duymadınız? Yapılan bu alakasız tercihlerinizle ilgili açıklama yapmak yerine bu durumu sorgulayan parti mensuplarının gözlerinin içine baka baka kongrede 'defolun, defolun' diye bağırıp çağırmak, hakaret etmek nasıl bir pişkinliktir?” dedi.

Yaptığı konuşmada, “Genel başkanın eşinin, oğlunun ve sekreterinin hükümranlık sürdüğü bu ortamda biz artık olmayacağız. Bizim ve vatanseverliğinden zerre şüphe duymadığımız bütün parti mensuplarımızın emeklerinin sömürülmesine daha fazla katlanmayacağız. Dün grup kürsüsünde timsah gözyaşları döken Akşener’in, teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediği aşikardır.” ifadelerini kullanan Karadağlı, tüm İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği, Kurucu İl Yöneticiliği ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren bir topluluk olarak, Kral Çıplak diyerek istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski Genel İdare Kurulu Üyesi Binnur Karadağlı ile birlikte istifa eden 16 kişinin, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Ünal, Murat Köse, Onur Hanlıoğlu ve Çağrı Alp Gönen, Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Hatice Gürbulak, İstanbul Eski Teşkilat Başkan Yardımcısı Özay Alabaş, İstanbul Eski İl Yöneticileri Barış Tavlaşoğlu, Gökhan Kargı ve Sedat Erdem, Fatih İlçe Kurucusu Mücahit Erkuş, Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Lütfü Büyüksüren, Eyüpsultan İlçe Başkan Danışmanı Alper Güleç, Eyüpsultan İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatmagül Uzundere, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Eski İl Başkan Yardımcısı Müjde Hamza ve YİK üyesi Arif Tevetoğlu olduğu öğrenildi.