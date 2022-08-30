Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Ağustos 1071’den 26 Ağustos 1922’ye uzanan vatan ve istiklal mücadelesinin kutlu günlerinden birine daha kavuştuklarını belirtti.

Yedi düvelin işgaline karşı verilen istikbal mücadelesini kutlu bir zaferle taçlandıran ecdadı bir kez daha rahmetle andığını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

“Aziz Milletim;

26 Ağustos 1071’den 26 Ağustos 1922’ye uzanan vatan ve istiklal mücadelesinin kutlu günlerinden birine daha kavuştuk.

Yedi düvelin işgaline karşı verdiğimiz muazzam istikbal mücadelemizi, kutlu bir zaferle taçlandıran aziz ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bugün;

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün önderliğinde, Anadolu’nun her köşesini düşmandan temizleyen iradenin, bizlere yüklediği o büyük sorumluluğun daha çok farkındayız.

Aziz vatanımızı canları pahasına savunan ecdadımız bizden;

1919'un ruhunu hatırlayarak cennet vatanımızı müreffeh, Cumhuriyetimizi de kutlu değerleriyle birlikte ilelebet payidar kılmamızı bekliyor.

Bu inanç ve bu bilinçle, bir kez daha tekrar etmek isterim ki;

Görev ve sorumluluğumuzun farkındayız.

Milletimiz ve ülkemiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız.

Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri hiçe sayılmaya çalışılan kadim devlet geleneğimizi yeniden yaşatacağız.

Aklı, bilimi ve makulde buluşmayı esas alan siyaset anlayışımızla;

Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşacağız.

Büyük Zaferimiz kutlu, Milletimiz var olsun!”