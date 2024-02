Meral Akşener'den emekli çıkışı. 'Emekliye bayramda 7.000 TL ve daha sonrasında seyyanen derhal 11.000 TL'

Ömer Murat ZOR / Gökberk GÖK – Adana Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı kapsamında Adana’daydı. Akşener’e; Adana İl Başkanı Veysel Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayyüce Türkeş Taş, Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Kürşad Zorlu, Burhanettin Kocamaz, İl-İlçe teşkilatları ve partililer eşlik etti.

Seyhan Otel’inde gerçekleşen programda Akşener’in hitabından satır başları şöyle;

“SEÇMENİN VELİ NİMET OLDUĞUNU HATIRLATMAK İÇİN 3 YILDIR GEZİYORUZ”

“Bu seçimleri Allah’ın izniyle sizlerin gayreti ile almak zorundayız. Niye? Bir kayıkçı kavgasını sona erdirmek için. Milletimiz adına milletimize edilen hakaretlerine önüne geçmek için. Millet bize ne dedi yürü dedi biz de yürüdük. Tam 3 yıldır tek tek esnaf eli sıktık. Şimdi soru şu? Niçin bunu yaptı? Biz unuttuğumuz seçmenin patron olduğun, milletin veli nimet olduğu bu hakikati hatırlatmak için dolaştık. As ceketi al oyları, yan gel Osman. Bunu ortadan kaldırmak bunun yerine her birimizin, her bir seçmenin karşına geçip topuk selamı verip onun gönlünü kazanması tekrar hatırlatmak içindi.

“EMEKLİYE BAYRAMDA 7.000₺ VER KARDEŞİM”

Söyleye söyleye emekli maaşlarını bir yere getirme yolculuğu başladı. Yeterli oldu mu? Hayır olmadı. Diyoruz ki biz; emeklilerimize bu bayramda 7.000₺ ver kardeşim. Onun bunun, yandaşının vergisini affediyorsun. Oraya buraya çakıyorsunuz dünya kadar israfı kes kardeşim. Emeklilerimize bu bayramda 7.000₺ ver kardeşim. Bakın Sn. Erdoğan bunu duydu, veremem diyor ama verdireceğiz inşallah. Diyeceğiz sen veremezsen biz vereceğiz. Para yok diyor ama para var. Yandaşa var. Dosta var. Arkadaşa var. İsrafa var. Kardeşim emekli aç aç. Emekliye bayramda 7.000₺ ve daha sonrasında seyyanen derhal 11.000₺ İYİ Parti’nin önerisidir bu. 11.000₺ her emeklinin maaşına seyyanen para verin. Emekli başı dik gezebilsin. Bunu söyle söyleye yerine getirteceğiz. Bunu nasıl yapabiliyoruz? O dükkanları gezmemizin sonucu.

“100.000 ÖĞRETMEN ATAMASI İSTİYORUZ”

Öğreten ihtiyacı kadar öğretmen yetiştirirsin. Bütün okulları öğretmen yetiştiren üniversite haline getirir ve ihtiyaç fazlası öğretmen biriktirirsen. O öğretmen çocuklarımızı da tayin etmezsen Türkiye’de kanayan bir yara olur. Sn. Erdoğan, bu salondan madem ki duydun bizi; 100.000 öğretmen ataması istiyoruz. Türkiye’nin bunu yapabilecek imkanı var. Türkiye’nin ikanı geniş. Suriyelilere para aktaracağına öğretmen tayin et.”