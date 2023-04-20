Meral Akşener'den Hazal Kaya'ya destek: Sadece 24 gün sonra kadınlar tarih yazacak

İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Hazal Kaya’ya hapis cezası istendi. Meral Akşener, Kaya’ya destek çıkarak, ”Sadece 24 gün sonra kadınlar tarih yazacak” dedi.

Meral Akşener'den Hazal Kaya'ya destek: Sadece 24 gün sonra kadınlar tarih yazacak

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (27) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan oyuncu Hazal Kaya hakkında, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaya hakkında hapis cezası istenmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından Hazal Kaya ve Ezgi Mola’ya destek çıktı.

Akşener’in paylaşımı şu şekilde:

Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız!

Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız!

Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız!

Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?

Ama artık ne yaparsanız yapın, nafile!

Sadece 24 gün sonra; Kadınlar konuşacak, kadınlar yaşayacak ve kadınlar size rağmen yepyeni bir tarih yazacak!

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NE OLMUŞTU?

Batman’ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı.

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MOLA'YA DESTEK VERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş'un, Ezgi Mola'nın paylaşımı yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, geçen 24 Mayıs'ta Ezgi Mola'ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

Oyuncu Hazal Kaya da bu süreçte Mola'ya destek amaçlı tepki paylaşımında bulundu. Akkuş, bu paylaşımı nedeniyle Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kaya hakkında, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Kaya'nın ifadesine de yer verildi.

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İfadesinde, 18 yaşındaki genç bir kadın olan İpek Er'in intiharının herkes gibi kendisini de etkilediğini belirten Kaya'nın, "Kamu vicdanını yaralayan bir olaydı. Bu vahim olay sonrasında gerek adli tip raporları gerek dosya içeriğiyle bu cinsel istismar iddiası desteklendi ve buna rağmen Musa Orhan'ın serbest dolaşması herkes gibi benim de adalete olan inancımı sarstı. Oyuncu arkadaşım Ezgi'nin hakaret suçundan yargılanacağı duyurulmuştur. Ben de bu duruma isyan ederek şikayete konu olan tweeti attım. İpek'in 'Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa o hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yaktı, beni kirletip dünyamı yıktı' diye başladığı ve ayrıntılı olarak uğramış olduğu cinsel istismarı anlattığı mektubunu defalarca okudum. Buna sebep olan, devletin kendisine sağlamış olduğu mevki ve nüfusu kullanarak bir genç kızın hayata dair tüm umutlarını elinden alan ve onu ölüme sürükleyen bir insanın şeref ve haysiyete dair bu kadar hassas ve kırılgan olması ne o tweeti attığım gün ne de şimdi anlayabileceğim bir şey değil. Tecavüzcüye tecavüzcü demenin de suç olduğu bir hukuk sistemine dahil olduğumu düşünmüyorum" dediği belirtildi.

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