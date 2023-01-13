Hazal Kaya hakkında Musa Orhan'a hakaret davası açıldı. Ezgi Mola'ya destek vermişti

Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ın ardından oyuncu Hazal Kaya hakkında da Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Dün avukatlarıyla ifade vermeye giden Hazal Kaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış da olay o. Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım” dedi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

MOLA'YA CEZA VERİLMİŞTİ

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan Ezgi Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra tweet attığını söyleyerek, "Kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce, diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsur bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweeti attım. Burada yorumumu şahsa değil; duruma yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, 24 Mayıs 2022'de açıkladığı kararla, Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH HAKKINDA DA DAVA AÇILMIŞTI

Yargılamanın tamamlanmasının ardından Ezgi Mola’ya destek olmak için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş da 30 Ağustos'ta Uşak Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.