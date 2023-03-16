16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Akşener'den iktidara istifa çıkışı. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız!

Akşener'den iktidara istifa çıkışı. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasından bir bölümü sosyal medyasından paylaştı. Akşener'in bu paylaşımı gündem oldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 21:23
Takip Et

Meral Akşener'den iktidara istifa çıkışı

Akşener'den iktidara istifa çıkışı. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız!
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medyada paylaştı. Akşener’in “Tarihin azabından kurtulsanız da; Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız!” sözüyle biten paylaşımı gündem oldu.

Meral Akşener’in paylaştığı videodaki sözleri şu şekilde:

Buradan, iktidar mensuplarına sormak istiyorum: Allah aşkına, neden aranızdan, tek bir kişi bile istifa etmiyor? Bu yıkımın, beceriksizliğin ve ciddiyetsizliğin, tek bir sorumlusu yok mu? Aranızdan tek bir kişi bile, bu tavrı gösterecek, haysiyete sahip değil mi? Madem her biriniz, işinizi bu kadar kusursuz yaptınız; O zaman neden, ülkemizde işler neden böylesine kötü bir halde? Madem hiçbir hatanız yok; O zaman neden, Sayın Erdoğan hâlâ helallik isteme peşinde?

Bakın, rahmetli Doğan Cüceloğlu’nun, çok güzel bir sözü vardır. Der ki; “Makam, mevki, rütbe, unvan; bunların hepsi cekettir. Ceketi asar bir yere gideriz. Arkamızda sadece insanlığımız kalır…”

Peki şimdi, bunca acının ardından, sizin arkanızda, ne kalacak biliyor musunuz? Yandaşlarınıza, ihale verme peşinde, heba ettiğiniz yıllar kalacak. Beceriksizliğinizin sonucu olan, bir büyük felaketin, devasa enkazı kalacak. Vicdanlarda açtığınız yaralar, neden olduğunuz, toplumsal yıkım kalacak. Ve, emin olun ki; Hangi kampanyayı yaparsanız yapın; Vicdan azabından kurtulsanız bile; Tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız da; Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız!

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
7
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.