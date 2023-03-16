Akşener'den iktidara istifa çıkışı. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medyada paylaştı. Akşener’in “Tarihin azabından kurtulsanız da; Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız!” sözüyle biten paylaşımı gündem oldu.

Meral Akşener’in paylaştığı videodaki sözleri şu şekilde:

Buradan, iktidar mensuplarına sormak istiyorum: Allah aşkına, neden aranızdan, tek bir kişi bile istifa etmiyor? Bu yıkımın, beceriksizliğin ve ciddiyetsizliğin, tek bir sorumlusu yok mu? Aranızdan tek bir kişi bile, bu tavrı gösterecek, haysiyete sahip değil mi? Madem her biriniz, işinizi bu kadar kusursuz yaptınız; O zaman neden, ülkemizde işler neden böylesine kötü bir halde? Madem hiçbir hatanız yok; O zaman neden, Sayın Erdoğan hâlâ helallik isteme peşinde?

Bakın, rahmetli Doğan Cüceloğlu’nun, çok güzel bir sözü vardır. Der ki; “Makam, mevki, rütbe, unvan; bunların hepsi cekettir. Ceketi asar bir yere gideriz. Arkamızda sadece insanlığımız kalır…”

Peki şimdi, bunca acının ardından, sizin arkanızda, ne kalacak biliyor musunuz? Yandaşlarınıza, ihale verme peşinde, heba ettiğiniz yıllar kalacak. Beceriksizliğinizin sonucu olan, bir büyük felaketin, devasa enkazı kalacak. Vicdanlarda açtığınız yaralar, neden olduğunuz, toplumsal yıkım kalacak. Ve, emin olun ki; Hangi kampanyayı yaparsanız yapın; Vicdan azabından kurtulsanız bile; Tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız da; Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız!