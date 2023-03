Son Dakika… Meral Akşener TV100 canlı yayınında açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında usta gazeteci Uğur Dündar'ın gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün bu konuyla ilgili biraz düşündüm biliyorsunuz ben İnkılap Tarihi hocasıyım. Çanakkale zaferinden bugüne ne geldi? Ne kaldı diye baktığım zaman. İstiklal savaşının olması için gerekli olan irade kaldı. İstiklal savaşının başarılması için o gün ortaya konan o iradenin yansıması kaldı. Cumhuriyetimizin temellerinin atılması için gereken ruh kaldı. Gibi sayabiliriz. Ama bir önemli şey daha kaldı. Bugün unutulan saygı kaldı. Düşmanına bile gösterilen saygı kaldı. Düşmanlığın bile mertçe yapıldığı bir zaman kaldı. Bugün ki dünyaya çok önemli bir ders niteliğinde, mertçe bir savaş var ama yaralımız var onu şuradan şuraya götüreceğiz diye seslenildiğinde ateşkesin ilan edildiği bir mertlik var. Ve aç kaldık biz denildiğinde kendisi kuru ekmek yiyen Türk askerinin, Atatürk’ün neferlerinin bu milletin evlatlarının, bir dilim kuru ekmeği kırıp düşman diye savaştığı insanlara atan bir ruh kaldı. Bu ülke için canını verirken, şehit olanların karşısında da ölenler var. Onların analarına babalarına seslenen, “onlar bizim evladımızdır” diyen bir Atatürk ve onun bakış açısı kaldı. Bu ülkenin her bir şehrinin her bir ilçesinden buraya gelip çanakkaleye gelip savaşmış ülkesi için. Bir ve beraber şehit olmuş, gazi olmuş. Gazi olanlar tekrar istiklal savaşında yan yana omuz omuza savaşmış. Bu ülkenin bütününün ruhu kalmış olmalıydı. Bütün bu aradaki nifaklara rağmen bir ve beraber kalmamızı sağlayan o ruh kaldı. Ve bizim hatırlamamız gereken onlar. Dolasıyla her bir şehidimizin, her bir gazimizin ardından rahmetle şükranla minnetle eğiliyoruz. Allah rahmet eylesin.

Anadolu’da derler ki ‘bas müminin dalına gör ondaki imanı’… 2017 yılında programlar yapıldı. Bu ucube sistemin gelmemesi için sizin gibiler, benim gibiler inanılmaz bir güçle çalıştık. Bu ucube sistemin ne kadar yanlış bir sistem olduğunu anlattık. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi, keşke hepiniz haksız çıksaydık ama haklı çıktı. Bizim partimizin kuruluşun anlamı; demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomide liyakat ve şeffaflık, hesap verebilmek ve milletin sesini duymak ve duyurmaktır. O günle bugün arasında hiçbir fark yok."

"KILIÇDAROĞLU VE BAŞKA BİR KİŞİYLE HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPMADIM"

2021 yılında cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat ettim. Başbakanlığa adayım ama bunu da pazarlık konusu asla yapmadığımı defalarca söyledim. Partim birinci parti çıkmalıdır ve çıktığı takdirde ben başbakan olacağım. Çıkmadığı takdirde olamazsın. Biz seçmene kendimizi doğru tanıtabilirsek birinci parti çıkarız. Çıkamadığımız zaman sayın Kılıçdaroğlu ve başka bir kişiyle herhangi bir pazarlık yapmadım. Bunu da defalarca söyledim. Cumhurbaşkanlığının önde olduğu bir seçim."

"ADAYLIK DÖNEMİNDE BİR KRİZ ÇIKTI"

Altılı masada yaşanan krizle ilgili Akşener "Ayrıca bu partili cumhurbaşkanlığı meselesinin yaptığı yanlışlıklar bir insanın bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olması ne demek? Aldığım bilgiye göre öyle. Yetkilerin devredilmesi gerekirken bir kişi de toplanması insan haklarına aykırı. Cumhurbaşkanlığını kazanmalıyız, ikincisi ise Meclis’i kazanmalıyız. Burada doğru söyleyecek birisine ihtiyaç var. Sonuçta bir 6’lı Masa kuruldu. Adaylık döneminde bir kriz çıktı, sonra tekrar ortak akıl devreye girdi ve bu formül üretildi." dedi.

“BUNU HERKESİN BİLMESİ GEREKİR”

“Tayyip Bey veya yakınlarından birinden bir lira alsam bu masaya oturuyor olamam” ifadelerini kullanan İYİ Parti lideri, “Bunu herkesin bilmesi gerekir. Bildiğini de inanıyorum. Benim Tayyip Bey’e göz kırpmama gerek yok, o partinin en başından beri kurucuları arasında olmuşum, bazı şeyleri beğenmişim, gidişatı doğru bulmamışım, kurucular listesine adım yazılmadan ayrılmışım. Bunu yapabilen yok. O günkü anketlerde yüzde 47 oranındaydı. Ben bunu bırakmışım, pek çok insan o zaman salak muamelesi yapmış”

YAVAŞ 'HEYECANI ORTADAN KALDIRMAYALIM, SİZ BUNU HIZLANDIRMA KONUSUNDA BİZE YARDIMCI OLUN' DEDİ

"Biz Perşembe günkü toplantıdan sonra benim önerilerimin kabul edilmemesi üzerine ‘nefes alma’ kararı çıktıktan sonra bir gelişme oldu. 2 belediye başkanımız Kemal Bey’in bilgisi dahilinde benim evime geldiler. Konuşma yaptık, çeşitli seçenekler üzerinden gittik. Ben kendime dair hiçbir seçeneğin içinde ve yanında yöresinde olmayacağımı söyledim. Öznenin benim olduğum hiçbir seçenek geçerli değil dedim. Sonra bu seçenek ortaya çıktı, 2 belediye başkanımızın ‘koşu partneri’ olarak Kemal Bey’in yanında yol yürümeleri kararı çıktı. Pazar gecesi ‘2 gün ertelesek sonra konuşsak’ dedim. Mansur Bey ‘Heyecanı ortadan kaldırmayalım, siz bunu hızlandırma konusunda bize yardımcı olun’ dedi. Daha etkili ve yetkili diye kavram üzerinden gidildi. Sonuçta bunun masaya getirilmesine dair bir kanaat çıktı."



"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMASINA 1 ARKADAŞIMIZ İTİRAZ ETTİ"

"Bir arkadaşımız genel başkanlarımızın milletvekili olarak mecliste gruplarının başında olmasını önerdi. Genel başkanların danışma kurulu olarak olması gerektiğini belirtti. Bizim toplantıda açılan bu görüş bir karara bağlanmadan ortada kaldı. Benim durumum örnek gösterildi. Bende ‘faydası da oluyor zararı da’ dedim. Sonra masaya geldiğimizde 2 başkanımızın ‘koşu partneri’ olarak ben getirmiş oldum, CHP’yle anlaşarak. Bir arkadaşımız buna itiraz etti, bakan olmaları gerektiğine filan gitti iş. Sonra bu iki arkadaşımızın başkan yardımcıları olarak yer almalarına ve bizlerinde yardımcı olmalarına doğru gidildi."

