Akşener sosyal medya hesabından paylaştı. İYİ Parti Birlikte Kazanacağız mesajıyla seçim kampanyasını başlattı

(ANKA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Milletimizin açtığı yolun önünde, hiçbir engel duramaz. Bu yolu yürümeye, hep birlikte devam edeceğiz.

Birlikte kazacağız. Tarih yazacağız” dedi. İYİ Parti, 14 Mayıs seçimlerine yönelik "Tarih Yazacağız" ve "Birlikte Kazanacağız" sloganlarının yer aldığı yeni kampanyasını başlattı.

Kampanyaya ilişkin partinin paylaştığı videoda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin açtığı yolun önünde, hiçbir engel duramaz. Bu yolu yürümeye, hep birlikte devam edeceğiz. Birlikte kazacağız. Tarih yazacağız" dedi.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ BILLBOARDLARA ASILDI

Partiden bugün yapılan yazılı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafının "Birlikte Kazanacağız!", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile olan fotoğrafının da "Tarih Yazacağız!" sloganıyla, Türkiye genelindeki billboardlara asıldığını duyurdu.

MERAL AKŞENER VİDEO PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Ayrıca İYİ Parti, Genel Başkanı Meral Akşener'in millet iradesi vurgusunun yer aldığı bir videoyu da kamuoyu ile paylaştı. Videoda, Akşener'in 2019 belediye seçimleri, esnaf gezileri, Saraçhane konuşması, İmamoğlu ve Yavaş ile yaptığı afet bölgesi ziyaretleri ve Altılı Masa görüntüleri yer aldı. Ayrıca videoda Akşener, "Milletin sesi neredeyse biz oradayız. Milletin iradesi neredeyse biz oradayız.

Milletin derdi neredeyse çözümlerimizle birlikte, biz oradayız. Milletimizin açtığı yolun önünde, hiçbir engel duramaz. Bu yolu yürümeye, hep birlikte devam edeceğiz. Birlikte kazacağız. Tarih yazacağız" dedi.