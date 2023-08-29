Meral Akşener’e FETÖ suçlaması yapan PKK’lı serbest bırakıldı. İsmail Saymaz’dan büyük iddia

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, köşesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

İsmail Saymaz, 2016 yılında gözaltına alınan PKK’lı Yağmur kod adlı gizli tanığın Meral Akşener hakkında FETÖ suçlamasında bulunduktan 28 gün sonra serbest bırakıldığını yazdı.

PKK’lı gizli tanığın Akşener’i hiç görmediği halde cemaat evine gittiğini ve FETÖ’den talimat aldığını dile getirdiğini ve bunun üzerine de serbest bırakıldığını belirtti.

İsmail Saymaz, söz konusu şahısla birlikte aynı evde gözaltına alınan diğer bir PKK’lının ise halen tutuklu olduğunu ifade etti.

Akşener hakkında iftirada bulunan PKK’lının dosyasının ise 7 ay gibi kısa bir sürede kapandığını belirten İsmail Saymaz, Meral Akşener’in bu dosyasının ise 7 yıldır açık olduğunu hatırlattı.