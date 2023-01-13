İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam saatlerinde şikâyetlerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Henüz hastanede olan Meral Akşener’in sağlık durumuna ilişkin pek çok bilgi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Meral Akşener'e ne oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Kavaklıdere'deki bir hastaneye kaldırılan Meral Akşener’in kalp ritim bozukluğu şikayetiyle geldiği öğrenildi. Peki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?

MERAL AKŞENER’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde kalp çarpıntısı nedeniyle Kavaklıdere'deki bir hastaneye kaldırıldı. Kalp ritim bozukluğu yaşayan Meral Akşener’in ritim bozukluğu teşhisi ile müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Meral Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede hastaneden çıkması beklendiği öğrenildi.

İYİ PARTİ MERAL AKŞENER’İN SAĞLIK DURUMU İÇİN NE DEDİ?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız” dedi.

HASTANE MERAL AKŞENER’İN SAĞLIK DURUMU İÇİN NE DEDİ?

Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada da, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 12.01.2023 tarihinde (Bugün) hafif bir çarpıntı şikayeti ile Ankara Güven Hastanesi’ne başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburculuğu planlanmıştır” denildi.