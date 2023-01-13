13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Meral Akşener'e ne oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?

Meral Akşener'e ne oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Kavaklıdere’deki bir hastanede müşahede altında tutulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Meral Akşener'e ne oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:13
Takip Et

Meral Akşener'e ne oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?

Meral Akşener'e ne oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam saatlerinde şikâyetlerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Henüz hastanede olan Meral Akşener’in sağlık durumuna ilişkin pek çok bilgi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Meral Akşener'e ne oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Kavaklıdere'deki bir hastaneye kaldırılan Meral Akşener’in kalp ritim bozukluğu şikayetiyle geldiği öğrenildi. Peki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sağlık durumu nasıl?

MERAL AKŞENER’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde kalp çarpıntısı nedeniyle Kavaklıdere'deki bir hastaneye kaldırıldı. Kalp ritim bozukluğu yaşayan Meral Akşener’in ritim bozukluğu teşhisi ile müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Meral Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede hastaneden çıkması beklendiği öğrenildi.

İYİ PARTİ MERAL AKŞENER’İN SAĞLIK DURUMU İÇİN NE DEDİ?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız” dedi.

HASTANE MERAL AKŞENER’İN SAĞLIK DURUMU İÇİN NE DEDİ?

Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada da, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 12.01.2023 tarihinde (Bugün) hafif bir çarpıntı şikayeti ile Ankara Güven Hastanesi’ne başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburculuğu planlanmıştır” denildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Bodrumspor'dan flaş transfer
6
﻿Bodrumspor'dan flaş transfer
﻿Bodrumspor'dan flaş transfer
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
﻿Edirne'de çocuk parkı yakıldı. 'Yazık değil mi'
﻿Edirne'de çocuk parkı yakıldı. 'Yazık değil mi'
﻿Edirne'de çocuk parkı yakıldı. 'Yazık değil mi'
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.