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  • Hastaneden taburcu olan Akşener'den ilk açıklama ‘Güneş yerinde her şey yolunda’

Hastaneden taburcu olan Akşener'den ilk açıklama ‘Güneş yerinde her şey yolunda’

Ankara'da dün akşam yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öğlen saatlerinde taburcu oldu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 20:00
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Hastaneden taburcu olan Meral Akşener'den ilk açıklama ‘Güneş yerinde her şey yolunda’

Hastaneden taburcu olan Akşener'den ilk açıklama ‘Güneş yerinde her şey yolunda’
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada da yapılan tetkiklerinde herhangi bir sorunun tespit edilmediği belirtilmiş , açıklama yapmadan hastaneden ayrılmıştı.

AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından “Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. "Güneş yerinde, her şey yolunda..." ifadelerini kullandı.

 

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Emekli
13.01.2023 20:06
Aman abla fazla sitres yapma bizleri korkuttun rabbim muhafaza eylesin.  
 
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