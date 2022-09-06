Evliliklerinin 17'nci yılında Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal paylaşım

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Eşinin yokluğuna alışamayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, evliliklerinin 17'nci yılını kutladı. Kazancıbaşı, Instagram hesabından duygusal bir mesaj kaleme aldı.

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Her evlilik yıl dönümüz yaklaştığında 'Nerede kutlayalım?' diye planlar yapmak, bazen birbirimize sürprizler hazırlamak vardı... Sevgi dolu, içi gülen gözlerinde kaybolmak vardı... Her gece bana sarıldığında kollarında öylesine sımsıcak, huzurlu uyumak vardı.

Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda 'Hahhh, işte piyanist şantör yine iş başında!' diye takılmaların vardı. Her yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı...

Şimdi hiçbiri kalmadı. Ben değil, bizken, seninleyken yaşadığım tüm güzellikleri sanki bir deprem yıkıp, geçti. Fotoğraflarda iç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey... Sadece büyük, çok büyük bir aşk ve çaresiz, boynu bükük bir özlem kaldı geriye...

Bugün evlilik yıl dönümümüz. Belki göz göze, el ele bir kutlama yapamayacağız ama ruhlar ve aşklar ölmediği için eminim ki ikimiz yine birbirimizi hissedeceğiz... Bugün yine sevgimi, aşkımı fısıldayacağım gökyüzüne, martılara, bulutlara... Seni çok seviyorum aşkım..