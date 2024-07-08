Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı

UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demirel'e iki maç ceza vermesinden sonra Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi CAS'a itiraz yolumuz kapalı demişti.

Büyükekşi kameraların karşısında "3 maçın altındaki cezalarda CAS'A itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Ancak bu açıklamadan saatler önce federasyonun CAS'a başvurduğu ve bir itiraz dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

Alman Bild Gazetesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun CAS'ın Almanya'daki geçici bürosuna acil şikayette bulunduğunu ancak yargılamadan sorumlu tek hakemin, Spor Tahkim Mahkemesi'nin böyle bir itirazı kabul edemeyeceğini Türk tarafına ileterek reddettiğini yazdı.

CAS bu bilgiyi Alman Basın Ajansı'na da doğruladı.

Bilindiği gibi UEFA tüzüğünün 63. maddesi gereği bir oyuncunun iki maça kadar ceza alması durumunda CAS'ın yargılama yetkisinin bulunmuyor.

Şimdi şu soru geliyor akla.

Futbol Federasyonunda bir kişi bile bu yönetmeliği bilmiyor muydu?

Eğer biliyorsa geri çevrileceği kesin olan itiraz neden yapıldı?

Ya da itiraz hakkı yokken Mehmet Büyükekşi neden "itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır" dedi?

Birileri Türk halkına yalan mı söylüyor acaba?