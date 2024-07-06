Merih'in bozkurt yapması bu halkın ekmeğini yiyen İrfan Değirmeci'yi rahatsız etti. Ne çok İrlandalı varmış

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek ilk16’ya yükselen A Milli Takım'da, zaferden çok zaferi getiren golleri atan Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt sevinci konuşulmuştu. Demiral’ın bozkurtlu gol sevinci tüm dünyada gündem olurken, UEFA konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmıştı. Soruşturmayı tamamlayan UEFA Merih Demiral'a 2 maçlık bir ceza verdi.

Birçok isim kararı eleştirip UEFA’yı kınarken, Gazeteci ve TİP’li İrfan Değirmenci’den tepki çeken sözler geldi. Kişisek Youtube hesabında yayımladığı 'Kahve Molası' programında konuşan Değirmenci, yeşil sahalara siyasetin taşındığını söyledi.

"TÜRKLÜĞÜN SELAMI DEĞİL"

Merih’in Bozkurt sevincini eleştiren Değirmenci, “Siyaset yeşil sahanın tam ortasındaydı. Merih Demiral Bozkurt işareti yaparak tribünlere selam gönderdi. Aslında bu selam MHP Genel Merkezi’ne gönderildi. Zira Türklüğün, Türkiye’nin selamı değil, siyasi hareketin sembolü” ifadelerini kullandı.

“Bu hareketi görünce MHP akıllara geliyor” diyen Değirmenci, “Bu işaret Türkiye’de Milliyetçiliği de temsil etmiyor. Milliyetçiliğin bir türünü yani ülkücü milliyetçiliği ve tabi geçmişte yaşanan çok üzücü olayları da hatırlatıyor” şeklinde konuştu.

"BU YOLUN SENİ GÖTÜRECEĞİ YER EN FAZLA SAFFET SANCAKLI’NIN YANI"

Yeşil sahalarda bu hareketin yapılmasının doğru olmadığını iddia eden Değirmenci, “MHP’ye, onun sembolize ettiği şeylere en ufak bir yakınlık beslemeyen ama Milli Takım’ın başarısıyla gurur duyanlar ne olacak Sevgili Merih?” ifadelerini kullandı.

Değirmenci, şöyle devam etti: “Anadolu’nun bir ucra köşesinde Bozkurt hareketini gördüğü zaman, 90’lı yılların karanlığı aklına gelen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu maçtaki başarımıza sevinmesin mi? Sana tavsiye de bulunayım Sevgili Merih, bu yolun seni götüreceği yer en fazla Saffet Sancaklı’nın yanı olur. MHP’de siyaset yapan, Devlet Bahçeli ile arası bozulunca hadi git denilen, sonra arası düzelince tekrar çağrılan futbolcu Saffet Sancaklı gibi bir kariyer olabilir.”

MERİH DEMİRAL NE DEMİŞTİ?

Merih Demiral gol sevincinde bozkurt işareti yapmasına ilişkin, "İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım" ifadelerini kullanmıştı.