Ortaokul öğrencisi okul bahçesinde kalp krizi geçirdi. Ya öğretmen işi bilmeseydi

Amasya Plevne Ortaokulu'nun güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntü yeni ortaya çıktı. Olay 15 Aralık günü yaşandı. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan Ortaokul öğrencisi Çetin Çelebi, yere yığıldı.

Sendeleyerek arkadaşlarının endişeli bakışları arasında yere yığılan Çelebi'nin kalbinin durduğu anlaşıldı.

Kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı yaptı. Bir arkadaşı da montunu çıkartıp başının altına yerleştirdi. Koşuşan öğrenciler ambulans çağrılması için okul idarecilerine bilgi verdi.

İlk yardım eğitimi bulunan Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş hızla gelip, hareketsiz yatan öğrenciyi kontrol etti ve önce kalp masajı sonra suni teneffüs yapmaya başladı.

3 dakika boyunca uyguladığı müdahaleyle öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Acil sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ambulansla önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenci, daha sonra hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

'İÇİMDEKİ HİSSİYATI ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Hayatını kurtardığı öğrencisi ve ailesiyle telefonda görüntülü görüşme yapan 41 yaşındaki Aktaş, “Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ilk yardım eğitimlerine katılmıştım. Bu durumla da karşılaşınca eğitimlerde görüp uyguladığımız suni teneffüs ve kalp masajını yaptım. Bir süre sonra öğrencimin nefes refleksi tekrar geldiğinde içimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil. Çok mutluyum” dedi.