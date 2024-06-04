Merkez Bankası Başkanının zorlu sınavı

Kaynak: AA
Merkez Bankası Başkanının zorlu sınavı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleriyle bir araya gelecek, sunum yapacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, göreve başlamasının ardından ilk kez Meclis'e gidiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis'te milletvekillerine sunum yapacak.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde milletvekillerine hitap edecek.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeler ve para potitikası konusundaki başlıkları milletvekilleriyle paylaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor. Karahan'a milletvekillerinin de soru yöneltmesi bekleniyor.

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