Merkez Bankası’nın yeni başkanı eski cumhurbaşkanının akrabası çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın, Turgut Özal'ın yakın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Merkez Bankası’nın yeni başkanı eski cumhurbaşkanının akrabası çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mehmet Şimşek'e devredilmesinden sonra, gözler TC Merkez Bankası başkanlığına çevrilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığı'na Amerika'da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Hafize Gaye Erkan atandı.

Erkan’ın eğitimi, kariyeri ve özel hayatı merakla araştırılırken dikkat çeken bir akrabalık bağı olduğu fark edildi.

Erkan'ın, Turgut Özal'ın yakın akrabası olduğu ortaya çıktı.

ÖZAL DETAYI

Yenigün Gazete’sinde yer alan habere göre; TCMB tarihinin ilk kadın başkanı olması beklenen Erkan'ın Malatya kökenli olduğu ve 1984 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yapan, 1987 yılında Anavatan Partisi (ANAP) Malatya milletvekili seçilen ve 1987-1989 yılları arasında da Devlet Bakanlığı görevi yürüten Yusuf Bozkurt Özal'ın yeğeni olan siyasetçi Hüsnü Doğan ile kuzen (amcasının oğlu) olduğu ortaya çıktı. Hafize Gaye Erkan'ın ilk adının ise Turgut Özal'ın annesi Hafize Özal'dan geldiği belirtildi.

HAKKINDA ABD'DE TOPLU DAVA AÇILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Erkan'a ABD'de 'bankacılık yasalarını ihlal etmek', 'yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek' suçlamalarıyla toplu dava açıldığı ortaya çıktı.

"YANLIŞ VE YANILTICI BEYANLAR VERMEK SUÇLAMASIYLA..."

Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hürriyet'in ABD muhabiri Razi Canikligil, "Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD'de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank'ın müşterilerin tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı" dedi.

İlgili Haberler
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ABD'de toplu dava açıldığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’nda devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
Merkez Bankası’nda devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığı’na atandı, Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanlığı'na kaydırıldı
Merkez Bankası için adı geçen Hafize Gaye Erkan'ın özgeçmişindeki First Republic ABD'deki bankacılık krizinin göbeğinde
Öne Çıkanlar
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı Güncel
Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı Ekonomi
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi Spor
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında Dünya
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu Magazin
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı Kültür Sanat
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi Güncel
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi