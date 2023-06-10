Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mehmet Şimşek'e devredilmesinden sonra, gözler TC Merkez Bankası başkanlığına çevrilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığı'na Amerika'da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Hafize Gaye Erkan atandı.

Erkan’ın eğitimi, kariyeri ve özel hayatı merakla araştırılırken dikkat çeken bir akrabalık bağı olduğu fark edildi.

Erkan'ın, Turgut Özal'ın yakın akrabası olduğu ortaya çıktı.

ÖZAL DETAYI

Yenigün Gazete’sinde yer alan habere göre; TCMB tarihinin ilk kadın başkanı olması beklenen Erkan'ın Malatya kökenli olduğu ve 1984 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yapan, 1987 yılında Anavatan Partisi (ANAP) Malatya milletvekili seçilen ve 1987-1989 yılları arasında da Devlet Bakanlığı görevi yürüten Yusuf Bozkurt Özal'ın yeğeni olan siyasetçi Hüsnü Doğan ile kuzen (amcasının oğlu) olduğu ortaya çıktı. Hafize Gaye Erkan'ın ilk adının ise Turgut Özal'ın annesi Hafize Özal'dan geldiği belirtildi.

HAKKINDA ABD'DE TOPLU DAVA AÇILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Erkan'a ABD'de 'bankacılık yasalarını ihlal etmek', 'yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek' suçlamalarıyla toplu dava açıldığı ortaya çıktı.

"YANLIŞ VE YANILTICI BEYANLAR VERMEK SUÇLAMASIYLA..."

Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hürriyet'in ABD muhabiri Razi Canikligil, "Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD'de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank'ın müşterilerin tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı" dedi.