Toygun Atilla Merkez Bankası ve MİT'in başına kimin geleceğini açıkladı

Ünlü polis muhabiri Toygun Atilla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşturacağı yeni kabinede kimlerin görev alacağını yazmaya devam ederken çok kritik iki konuma daha kimlerin oturacağını yazdı.

MİT’İN BAŞINA İBRAHİM KALIN GELİYOR

Uzun yıllardır Hakan Fidan’ın başkanlığını yaptığı MİT’e ve faiz kararlarıyla gündemde olan Merkez Bankası için Erdoğan’ın düşündüğü isimler belli oldu.

Toygun Atilla’nın yazısına göre MİT’te Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konumunda olan İbrahim Kalın’ın önümüzdeki dönem görev alacağı iddia ediliyor.

MERKEZ BANKASI’NIN BAŞINA ‘MÜTHİŞ TÜRK KIZI’

Merkez Bankası’nın başına da ABD’de ‘Müthiş Türk kızı’ olarak anılan Hafize Gaye Erkan’ın getirileceği belirtildi.

Toygun Atilla’nın ilgili yazısı şu şekilde:

Öncelikle şunu söylemek isterim. Şu an bakan olması kesin olan iki isim Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan...

Aşağıda ismini sayacağım isimler ise eğer son dakika değişikliği olmaz ise kabinede olması kuvvetle muhtemel isimler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL'DAN

Kimseyi daha fazla meraklandırmadan önce İçişleri Bakanlığı ile başlayalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kabinede yer almayacak. Yeni İçişleri Bakanı ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olacak.

İKİ İSİMLE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Her ne kadar Erdoğan'ın eski kabineden kimseyi yeni dönemde bakan olarak almayacağı yüksek sesle dilendiriliyor olsa da durum pek de öyle gözükmüyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde birlikte yola devam etmeyi düşündüğü iki isim: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Bu iki isim kabinede yer alırsa kimse için sürpriz olmamalı.

MİT BAŞKANI: İBRAHİM KALIN

Merak edilen bir diğer soru ise Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından MİT Başkanlığı'na kimin getirileceğinin yanıtı. O isimde ise ibre Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan yana gözüküyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI: HAFİZE GAYE ERKAN (Müthiş Türk kızı)

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından ise elbette herkesin en çok yanıtını almak istediği soru ise Merkez Bankası Başkanı'nın kim olacağı.

Onun da yanıtını verelim: Hafize Gaye Erkan

Goldman Sachs gibi bir çok finans deviyle çalışan Hafize Gaye Erkan, 2017'de ABD'de First Republic Bank'ın Başkanlık görevine kadar yükseldi. Hafize Gaye Erkan, Amerika'da Müthiş Türk kızı olarak anılıyor.

EKONOMİ DÜNYASI BAKANLARI

Şimdi önce ekonomi dünyasını ilgilendiren bakanlıklarla başlayalım. Kulislerden edindiğim bilgilere göre,

Sanayi Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım Bakanı: İbrahim Yumaklı

Enerji Bakanı: Alparslan Bayraktar

Ticaret Bakanı: Lütfi Elvan

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Halen Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Uğur İbrahim Altay

Çalışma Bakanı: Cevdet Yılmaz

ADALET VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLARI

Diğer önemli bakanlıklarda ismi geçenler ise

Adalet Bakanlığı: Bülent Turan

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLMASI BEKLENEN HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi’ni ikincilikle, üniversite sınavında Türkiye 26’ncısı olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü de rekor puanla birincilikle bitirdi.

250 YILLIK ÜNLÜ ÜNİVERSİTENİN TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gaye Erkan, dünyaca ünlü Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California başta olmak üzere 9 üniversiteden burs teklifi aldı. Erkan, tercihini o dönem Princeton’dan yana kullandı. finans mühendisliğinde doktora yapmayı tercah eden Erkan, 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı. Hafize Gaye Erkan, 250 yıllık geçmişi olan ve dünyaya yön veren birçok ünlü ismi mezun eden Princeton tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD’nin en genç finans profesörü unvanını alan Erkan’ın bu başarısıyla üniversite yönetimi 2.5 asırlık tarihindeki mezuniyet sistemini değiştirerek 2 yıllık mezuniyet zorunluluğunu 1 yıla indirdi.

GOLDMAN SACHS'TA BAŞLADI

Dünyaca ünlü finans kuruluşlarından peş peşe iş teklifi alan Erkan’ı ilk tercihi Goldman Sachs oldu. 2009 yılında ABD yönetiminin el koyduğu First Republic Bank’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı görevinin yanı sıra Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı koltuklarını alarak dümene geçen Erkan, göreve geldiğinde Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) tarafından yönetilen bankanın aktifleri sadece 20-25 milyar dolar civarındaydı. Kısa sürede bankanın stratejisine dokunan Erkan, ardından First Republic Bankası’nın Başkanı, eş CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. ABD’deki finans kuruluşla­rı arasında en genç CEO olmayı başardı.

TIFFANY'DE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

Bu arada 185 yıllık geçmişi olan dünyanın en fazla tanınan mücevher ve tasarım şirketlerinden biri olan Tiffany & Co’nun Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yaptı, satış sürecini yönetti.

BLOOMBERG ONUN İÇİN "FLAŞ" YAYIN YAPTI

Hafize Gaye Erkan’ın First Republic Bank’tan ayrılışını Bloomberg, 12 dakikalık yayınla “flaş” gelişme olarak duyurdu. Çünkü Erkan, göreve geldiğinde 20-25 milyar dolarlık aktifi olan First Republic Bank’ı 200 milyar dolarlık bir dev haline getirmişti ve ayrıca bankanın aktiflerinin yanı sıra 250 milyar dolarlık varlık yonetimi de eklemişti. Yani Erkan ile birlikte banka 10 kat büyümüştür. Erkan, yaptığı hizmetlerden dolayı banka adına kız okullarındaki öğrencileri desteklemek üzere vakıf kurdu.

SİGORTA DEVİNİN CEO'SU

ABD'de ekonomi çevrelerinde 'Müthiş Türk kızı' olarak anılan Hafize Gaye Erkan'ın yeni durağı ise risk, strateji ve insan alanlarında dünyanın önde ge­len profesyonel hizmetler firması olan 85 binden fazla ça­lışanı bulunan Marsh McLennan oldu. Erkan, sigorta devinin yönetim kuruluna atandı. Hafize Gaye Erkan, ekonomi gazetesi Dünya'da da Finansın Merkezi-New York adlı bir köşe yazıyordu. Ekonominin dümenine geçecek olan Mehmet Şimşek de Dünya Gazetesi'nde bir dönem köşe yazarlığı yapmıştı.