Merkez Bankası 'ndan yeni karar. Bir yıl bloke olacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

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Merkez Bankası 'ndan yeni karar. Bir yıl bloke olacak. Resmi Gazete'de yayımlandı
Enflasyon bir yandan artan kur baskısı bir yandan...İşte bu durum karşısında Merkez Bankası'ndan bir adım daha geldi. Merkez Bankası kredilerin aylık büyüme oranına getirdiği yüzde 2 sınırını aşan kısım için TL cinsinden zorunlu karşılıkların 1 yıl süreyle bloke olarak tutulması kararını aldı.

TCMB'den bir adım daha...Artan enflasyon, kur baskısı TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliği'nde değişikliğe gidilmesine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Merkez Bankası tarafından belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

Merkez Bankası, dün yaptığı ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuruda, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetmişti.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine karar verildiği belirtilmişti.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de aylık büyüme sınırının yüzde 3’ten yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmişti.

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