Merkez Bankası Operasyonunun Perde Arkası

Dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, önden yüklemeli faiz artışı yaparak oranı yüzde 19’a çekti.

Bu hareket ile TL’nin değer kaybının önüne geçildi ve olası bir enflasyonda bastırılmış oldu.

O dönem iktidar yanlısı bir gazete manşet attı:

“Bu operasyonu kimin adına çektiniz”

Aradan yıllar geçti.

Merkez Bankası bir kez daha operasyonun Merkez Üssü oldu.

Merkez Bankası çalışanı CİMER üzerinden başkanın babasını şikâyet etti.

Bu basına hem de muhalif bir gazeteye servis edildi.

Sonrası kıyamet.

Daha düne kadar kurtarıcılardan biri olarak görülen Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan şu an istenmeyen başkan olarak konuşulmaya başladı.

Öyle ki, Gaye Hanımın istifa edeceği veya görevden affını isteyeceği konuşuluyor.

Zaten bu saatten sonra Gaye Hanım teknik olarak o koltukta oturamaz.

Kısa bir süre sonra başkanlık koltuğunda halen başkan yardımcısı olarak görev yapan Cevdet Akçay ya da Hatice Karahan’ı göreceğiz.

Peki ne oldu da bir anda böyle oldu.

İşte kulislerde dolaşan Gaye Erkan Operasyonunun perde arkası.

Öncelikle ortaya çıkartılan Baba şikâyeti, şikâyeti yapan kişi tarafından değil, CİMER aşamasında sızmış. Ortadaki belge CİMER ekran görüntüsü. Bu da operasyon iddialarını güçlendiriyor.

İkinci iddia ise Merkez Bankası’nın kurumsal olarak bu iddialarla ilgili hiçbir açıklama yapmaması.

Nitekim saat 22.00’de Gaye Hanım sosyal medyadan açıklama yapıyor.

Yani Merkez Bankası kurumsal olarak başkanın arkasında durmadı.

Sonuç olarak bu operasyon niçin çekildi sorusuna şu iddialar geliyor:

Başta Merkez Bankası başkan yardımcıları olmak üzere tüm ekonomi yönetimi Gaye Hanımdan rahatsızdı. Bu Cumhurbaşkanı’na da gitti. Ancak görevden alınması veya istifası piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabilirdi. Tıpkı Naci Agbal olayında olduğu gibi.

Baba şikâyet mektubu aranan bahane oldu.

Yarın Gaye Hanım görevden alınması piyasaları olumsuz etkilemez artık. Hele Cevdet Akçay veya Hatice Karahan gibi ismin başkan olarak atanması tam tersi piyasaların uçmasına neden olabilir.

Şimdi anladınız mı “Baba Operasyonu” kimin ve ne amaçla çekildiğini…