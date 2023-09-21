Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş 14'ncü haftaya taşındı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 870 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi de üst üste 14'üncü haftaya taşındı.

Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş 14'ncü haftaya taşındı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 788 milyon dolar artışla 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 8 Eylül'de 79 milyar 271 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 81 milyon dolar artarak 41 milyar 374 milyon dolardan 41 milyar 455 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 870 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolardan 121 milyar 515 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 14'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 15 Eylül itibarıyla 121,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 23 milyar dolara ulaştı.

merkez-rezerv44455.jpg

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nı tebrik etti
Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararına böyle tepki verdi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı öncesi Merkez Bankası hakkında flaş açıklama
Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu Spor
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları 25 Eylül'de başlıyor Güncel
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları 25 Eylül'de başlıyor
Büyük İskender’in heykelinin başı bulundu Kültür Sanat
Büyük İskender’in heykelinin başı bulundu
Doğu Azerbaycan’da deprem Güncel
Doğu Azerbaycan’da deprem
Gelinciktepe'deki 726 kalıcı konutun aralıkta teslim edilmesi planlanıyor Güncel
Gelinciktepe'deki 726 kalıcı konutun aralıkta teslim edilmesi planlanıyor
Malatya’da ev yangını Güncel
Malatya’da ev yangını
Zabıtanın denetim yaptığı oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Zabıtanın denetim yaptığı oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı