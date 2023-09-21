Merkez Bankası faiz oranlarını açıklamıştı. Kredi kartı ve nakit çekim faiz oranları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 30 seviyesine yükselttiğini açıkladı.

FAİZ ARTIŞININ ETKİLERİ EN ÇOK KREDİ KARTI FAİZLERİ VE NAKİT ÇEKİMLERDE GÖRÜLÜYOR

Merkez Bankası’nın faiz artışının ilk etkileri politika faizine yakın olan faizlerde görülüyor. Bunların başında da kredi kartı faizleri ile nakit çekim faizleri geliyor.

KREDİ KARTI VE TİCARİ KREDİ FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 30’a yükseltmesinin ardından kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,71'e (yıllık yüzde 37,8) yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,26’ya yükseldi.

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’den yüzde 4,02’ye yükseldi.

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3’ten yüzde 69,3'e yükseldi.

İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 43,8’den yüzde 53,9’a yükseldi.

Haziran ayında referans faiz oranı yüzde 0.81, Kredi Kartı Faiz oranı yüzde 1.36, gecikme faizi de yüzde 1.66’ydı.