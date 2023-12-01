Merkez Bankası'ndan KKM’ye ilgiyi azaltmak için bir hamle daha: Bankalar politika faizinin altında faiz verebilecek

Merkez Bankası, kur korumalı mevduata karşı bir hamle daha yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası'ndan KKM’ye ilgiyi azaltmak için bir hamle daha: Bankalar politika faizinin altında faiz verebilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yönelik ilgiyi azaltmak için bir adım daha attı.

TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak.

Böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.

Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Merkez Bankası’nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.

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