Paralar gübreye değil KKM'de faize yatırılmış. Çiftçi kuruluşunun yaptığına bak

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın hazırladığı haberde, çiftçinin iştiraki olan GÜBRETAŞ’ın da dolar ve faiz garantisi alarak vergi avantajlarından yararlanmak için kur korumalı mevduat hesabı açtığı iddia edildi. Gübretaş’ın 2023 yılı 9 aylık faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre şirketin kur korumalı mevduat hesabında 521 milyon 846 bin lirası bulunuyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş’ın, Mayıs 2023’te kur korumalı mevduat hesabında 57 milyon lira bulunurken, bu hesabın Kasım 2023’te 464 milyon lira artarak 522 milyon liraya çıktığı öne sürüldü.

Gübre fiyatlarının arttığı ve çiftçinin gübreye ulaşımının zorlaştığı bir süreçte, çiftçi kuruluşu Gübretaş’ın finansal yatırımlar çerçevesinde faize yatırım yapması manidar bulunurken, kur korumalı mevduat hesabını da 6 ay içinde 57 milyon liradan 522 milyon liraya çıkarması dikkat çekti.

FAİZE YAKLAŞIK 1 MİLYAR LİRA YATIRIM

Gübretaş’ın, kur korumalı mevduat hesabının yanında kısa vadeli finansal yatırımlar kaleminde özel kesim tahvil senet ve bonolarına da 372 milyon 502 bin lira yatırdığı görülüyor. Bununla birlikte Gübretaş’ın yüksek faiz geliri elde etmek için toplam 895 milyon lirasını üretime değil faize yatırım yaptığı görülüyor.