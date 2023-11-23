Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı

Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklanan karar ile politika faizi 500 baz puan artışla yüzde 40 oldu.

Haziran ayından itibaren sonra sürekli olarak artış trendinde olan Merkez Bankası Politika faiz oranı bugün yüzde 35 seviyesinden yüzde 40 seviyesine çıkarıldı.

Ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası’nın biraz da sürpriz diyebileceğimiz faiz kararından sonra şu sorulara artık ne yanıt verebileceğiz:

2024 yılında dolar ne olacak?

Mevduat faizi ne olacak?

Konut alınabilecek mi?

Araba alınabilecek mi?

En önemlisi borsa ne olacak?

Bu sorulara tek tek yanıt vereceğim.

DOLAR NE OLACAK?

Merkez Bankası’nın çektiği faiz silahından sonra normal şartlarda doların düşmesi lazımdı. Düşmedi çünkü ekonomi yönetimi doların düşmesini istemiyor. Dahası Türkiye’ye gelecek olan yabancının şartlarından biri de doların yükselmesiydi. Hatırlarsanız Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım masasında çok sayıda yabancı yatırımcının yatırım planı olduğunu söylemişti. Şimdi anladık ki, o yabancı masada bekleyen yatırım planında iki şartı vardı. O şartların gerçekleşmesini istiyordu. Birincisi yüksek faizdi. Onu yaptılar. Yüzde 40 ballı bir faiz. İkincisi kur riski istemiyor. Onun için doları kontrollü bir şekilde yükseltiyorlar. Dolar yılbaşında 30 lirayı görür ve yabancı için risk kalmaz.

Yabancı ocak ayından itibaren Türk devlet tahvilini adeta talan edecek. Bu da Türkiye’ye döviz girişi demek. Tefeci faizi ile gelen dolar Merkez Bankası’nın dolar rezervinin artmasına neden olacak. Ancak dolarda kimse ne düşüş ne de 30’un üstü bir rakam beklemesin.

MEVDUAT FAİZİ NE OLACAK?

Kur Korumalı mevduatta şu an için 110 milyar dolar var. Bu hesapların kazasız belasız çözülmesi için TL mevduat faizini 46 ile 50 bandına çekecekler. Artık en az 2 yıl bu devam eder.

KONUT ALABİLECEK MİYİZ?

Eğer bankada 20-30 milyon liralık bir mevduatınız yoksa konut almayı unutun. 2 yıl kimse konut hayali kurmasın. Sadece bankada parası olan bunun faizi ile çok rahat ev alabilecek. Fakir ve orta gelir sınıfı konutun hayalini bile kuramayacak.

OTOMOBİL ALABİLECEK MİYİZ?

Otomobil artık yatırım aracı olmaktan tamamen çıktı. Fiyatlar faiz düşük olduğu için yükseldi. Şimdi bundan sonrasını otomobil şirketleri düşünsün çünkü öyle peynir ekmek gibi araba satamayacaklar. Şirketler 4 yıl öncesi gibi faizsiz kredi vererek araba satmak isteyecek.

BORSANIN İŞİ ZOR

Bu faizle borsaya para gelmesi çok zor. Bundan sonra sert düşüş olmasa da öyle yüzde 40-50 getiren bir borsayı bulamayacağız. Çünkü TL mevduat çok önemli bir alternatif.