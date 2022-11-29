29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Papara döviz transferi ve satın alma işlemini durdurdu. Talimat geldi dediler

Papara döviz transferi ve satın alma işlemini durdurdu. Talimat geldi dediler

Ünlü ödeme Papara 1 Aralık'tan itibaren döviz alımına ve transferine yasak getirileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:30
Takip Et

Talimat geldi dediler. Papara döviz transferi ve satın alma işlemini durdurdu. Örtülü sermaye kontrolü mü geliyor?

Papara döviz transferi ve satın alma işlemini durdurdu. Talimat geldi dediler
+
Aa
-

Ödeme sistemi Papara 1 Aralık itibariyle sistem üzerinden döviz işlemlerine sınırlama getirilecek.

Papara müşterileri 1 Aralık, itibarıyla satın alamayacak ve para transferi yapamayacak. Yalnızca hesaplardaki dövizlerini satabilecek.

Paramedya'nın aktardığına göre, Papara'nın müşterilerine gönderdiği "Döviz hesaplarında önemli değişiklik" başlıklı mesajda, "TCMB düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık itibariyle Papara'daki döviz hesabınla para yatırma, para transferi ve döviz satın alma işlemini yapamayacaksın. Bu tarihten sonra döviz hesaplarınla sadece para çekme ve döviz satma işlemlerini yapabileceksin" ifadelerine yer verildi. 

TCMB'nin yaptığı bu düzenlemelerle akıllara, "Örtülü sermaye kontrolü mü geldi?" soruları geldi.

PAPARA NEDİR?

Papara, kullanıcılarına internet üzerinden 7/24 alışveriş, ödeme, döviz alıp satma ve para transferi gibi birçok finansal işlem imkânı sunan bir dijital cüzdandır. Papara ayrıca, Master Card altyapısı ile hizmete sunduğu Papara Card ile fiziksel alışveriş ve banka ATM'lerinden işlem yapma olanağı sağlar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Çivici Necmi
29.11.2022 18:00
Bu resmen Milletin dovizine çökmektir  
 
Göktuğ
29.11.2022 15:10
Bir nevi emisyon, a hazırlık ya patlatacaklar ya çatlatacaklar  
 
1950
29.11.2022 14:43
Döviz yok demek istiyor, anlayana söyleniyor, anlamazsan sonun Kıyamet, Okey  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
1
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
4
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
5
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
6
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿İstiklal'deki saldırının firari şüphelisinin kardeşi tutuklandı
﻿İstiklal'deki saldırının firari şüphelisinin kardeşi tutuklandı
﻿İstiklal'deki saldırının firari şüphelisinin kardeşi tutuklandı
﻿Taksim’de şüpheli valiz paniği
﻿Taksim’de şüpheli valiz paniği
﻿Taksim’de şüpheli valiz paniği
﻿ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması
﻿ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması
﻿ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması
﻿Ege’de 4,7 büyüklüğünde deprem
﻿Ege’de 4,7 büyüklüğünde deprem
﻿Ege’de 4,7 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.