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Merkez Bankası'nın faiz kararına dolar böyle tepki verdi

Merkez Bankası, politika faizini 150 baz indirerek yüzde 9'a çekmesinin ardından gözler dolara çevrildi. İşte dolarda son rakamlar...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:05
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Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına dolar böyle tepki verdi

Merkez Bankası'nın faiz kararına dolar böyle tepki verdi
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Merkez Bankası, politika faizini 150 baz indirerek yüzde 9'a çekti. Kararın ardından güne 18,61 lira ile başlayan dolar kuru, saat 14:02 itibarıyla %0,06 artışla 18,63 liradan işlem görüyor. 

Dün en düşük 18,57 lira, en yüksek 18,63 lira seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,61 lira seviyesinde kapattı. 

Amerikan Doları, 31 Ekim 2022 tarihinde 18,37 lira ile son bir ayın en düşük, 4 Kasım 2022 tarihinde ise 18,67 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,6303 TL'ye karşılık gelmektedir.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası tarafından belirli tarihlerde düzenlenen faiz toplantısıyla birlikte kararlar açıklanıyor. 

2021 Eylül ayında faiz indirimlerine başlayan TCMB, 4 ayın ardından son indirimi Aralık ayında 100 baz puan olarak yapmış, böylece Eylül'de yüzde 19 seviyesinde bulunan faiz Aralık ayında yüzde 14'e çekilmişti. 

Merkez Bankası 2022 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuktan sonra Ağustos  ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti. Eylül'de de 100 baz puan indirerek faizi 12,00'a çeken Merkez Bankası, Ekim ayında gerçekleştirilen toplantının ardından politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e indirmişti.

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AK PİŞMAN
24.11.2022 14:26
Komik olan in faiz vatandaşın hiç bir işine zerre kadar yaramıyor olması bu faiz indirimi kime yarıyor ALLAH CC HU rızası için bilen biri açıklasın hangi gariban fukara yarıyor  
 
Cnesim
24.11.2022 14:21
Faizi 9 a düşürdük haramdan kurtulduk mu??!!  
 
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