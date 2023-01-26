Merkez Bankası’ndan yurt dışı kaynaklı döviz kararı: Firmalara destek verilecek

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, ticari hayatta Türk lirasının desteklenmesi için yeni bir adım atıldı.

Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankası'na satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.

Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra, dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirilecek.

Merkez Bankası'na satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.

Söz konusu desteğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.