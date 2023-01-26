26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası’ndan yurt dışı kaynaklı döviz kararı: Firmalara destek verilecek

Merkez Bankası’ndan yurt dışı kaynaklı döviz kararı: Firmalara destek verilecek

Merkez Bankası, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 06:33
Takip Et

Merkez Bankası’ndan yurt dışı kaynaklı döviz kararı

Merkez Bankası’ndan yurt dışı kaynaklı döviz kararı: Firmalara destek verilecek
+
Aa
-

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, ticari hayatta Türk lirasının desteklenmesi için yeni bir adım atıldı.

Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankası'na satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.

Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra, dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirilecek.

Merkez Bankası'na satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.

Söz konusu desteğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Abdullah Avcı'nın 007 ajanlarının isimleri ortaya çıktı. Nerelere gizli kamera yerleştirildi. Şerafettin Tilki yazdı
1
﻿Abdullah Avcı'nın 007 ajanlarının isimleri ortaya çıktı. Nerelere gizli kamera yerleştirildi. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdullah Avcı'nın 007 ajanlarının isimleri ortaya çıktı. Nerelere gizli kamera yerleştirildi. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı
2
﻿Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı
﻿Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
3
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
4
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canbolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
5
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canbolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canbolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿İYİ Parti'den Sinan Ateş için soru önergesi
6
﻿İYİ Parti'den Sinan Ateş için soru önergesi
﻿İYİ Parti'den Sinan Ateş için soru önergesi
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
7
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
﻿Odessa, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı
﻿Odessa, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı
﻿Odessa, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı
﻿Mardin Havalimanı'nın adı değişti
﻿Mardin Havalimanı'nın adı değişti
﻿Mardin Havalimanı'nın adı değişti
﻿Sözleşmelilere kadro Resmi Gazete'de
﻿Sözleşmelilere kadro Resmi Gazete'de
﻿Sözleşmelilere kadro Resmi Gazete'de
﻿Genç kadın tartıştığı kocasını darp edip yaraladı
﻿Genç kadın tartıştığı kocasını darp edip yaraladı
﻿Genç kadın tartıştığı kocasını darp edip yaraladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.