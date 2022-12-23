Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor

Döviz mevduatı olan müşterilerini tek tek arayıp KKM’ye geçmelerini isteyen bankalar, yüklü parası bulunanlardan ise hesaplarını başka bankaya taşımalarını rica ediyor. Ancak KKM dövizin 2 aydır stabil kalması yüzünden yüzde 12’ye inen faiziyle cazibesini yitirdiği için müşterilerin çoğu bu öneriyi geri çeviriyor.

Merkez Bankası’nın (MB) kasım ayında getirdiği toplam mevduat içinde TL mevduatın payını aralık ayı sonuna kadar yüzde 50’nin üzerine çıkaramayanların zorunlu karşılıklarına yüzde 8 komisyon uygulama kararı bankaları korkuttu. Birçok banka döviz mevduatı olan müşterilerini tek tek arayıp kur korumalı mevduata (KKM) geçmelerini isterken, bazıları ise yüklü hesabı bulunanlardan mevduatlarını başka bankaya taşımalarını rica ediyor.

Ancak KKM dövizin 2 aydır stabil kalması yüzünden yüzde 12’ye inen faiziyle cazibesini yitirdiği için müşterilerin çoğu bu öneriyi geri çeviriyor. Halktv'den Nuray Tarhan'ın haberine göre MB, zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlar üzerinden tahsil edilmek üzere yıllık yüzde 5 oranında belirlenen ve yıl sonuna kadar dönüşüm oranlarına göre farklılaştırılan komisyon uygulamasına 30 Aralık itibarıyla son verilmesine, oranların kademeli uygulanmasına karar vermişti.

Buna göre bankalar TL mevduat payı yüzde 50 altında kalırsa yüzde 8, yüzde 50-60 arasında ise yüzde 3, yüzde 60 üzerinde ise sıfır komisyon ödeyecek.

'BANKALAR HEDEFİ TUTTURMAK İÇİN TL FAİZİNİ YÜZDE 30’UN ÜZERİNE ÇIKARIR’

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bankaların kuralı yerine getirmeleri için çok az zamanlarının kaldığını belirterek, “Ben pazartesi günü bankaların şu anda yüzde 26-27’lerde seyreden yıllık TL mevduat faizini yüzde 30’un üzerine taşıyacaklarını tahmin ediyorum.

Yoksa hedeflerini tutturmaları çok zor” dedi. Kasım ayında açıklanan karar sonrası TL mevduatın oranının yüzde 47’den yüzde 50.5’e çıktığına dikkat çeken Babuşcu, “Artık durum hatır gönül meselesine dönüştü. 100 bin doları olan müşterileri arayıp 'En azından 10 bin dolarını bozdur' pazarlığı yapan bankalar var” diye konuştu.

'BANKALAR KARLARININ YÜZDE 10'UNU KOMİSYON OLARAK ÖDER'

Bankacılık uzmanı ve ekonomist Erol Taşdelen de, bankaların ayrıca TL mevduat payının toplam içindeki payına göre tahvil karşılığı ayırma yükümlülükleri de bulunduğunu hatırlatarak “Hem komisyon cezası ödeyeceksin hem de düşük faizli tahvil alacaksın. Tabii bankalar piyasayı en iyi takip eden birimler olduğu için 2 gün sonra tahvil faiz oranları arttığında aldıkları tahvillerden ne kadar zarar edeceklerini hesaplamakta zorlanıyorlar” dedi.

Bu düzenleme ile bankaların bugünkü koşullarda TCMB nezdinde 50 milyar TL civarında ek komisyon cezası ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Taşdelen “Bankaların 10 ayda 335 milyar TL net kâr açıkladığı düşünüldüğünde, yıl sonu oluşacak tahmini 450 milyar TL’lik kârlılığın yüzde 10’a yakınını komisyon olarak ödeme durumu ile karşı karşıya kalmış durumdalar.

Bankaların vergilerinin yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarıldığı düşünüldüğünde ödenecek verginin yarısı kadar ceza komisyon ödeme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları, CEO’lar özelinde bankaları ister istemez rahatsız ediyor” diye konuştu.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ KARŞI ÇIKMIŞTI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın TL mevduatta yüzde 50 oranını yakalama gibi bir hedefi olmadığını dile getirerek bunun sonuçlarına da katlanacaklarını vurgulamıştı.

Aran, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada müşteri tercihlerine saygılı olmak gerektiğini ve İş Bankası’nın yanlış bir adım atmayacağını belirtmişti.