Türkiye'yi bekleyen döviz krizini Atilla Yeşilada yazdı. 'İngiliz yönetici ekmek mushaf çarpsın böyle dedi' diyerek duyurdu

Gerçek Gündem'de yer alan haberde, 28 Mayıs öncesi son işlem gününe dolar/TL yeni tarihi zirvesi olan 20,34'ü test ederek başladı. TL ise dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 2,1 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5,9, yılbaşından bugüne ise yüzde 6,4 kayıp yaşadı. TL'nin son dönemdeki yataya yakın seyrine rağmen son 5 yıllık kayıp ise yüzde 80 seviyesinde.



"ŞAHSIN AÇILIŞ CÜMLESİ AYNEN ŞÖYLEYDİ"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi artan endişelerle piyasalar yangın yerine dönerken ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'yi bekleyen dolar krizine ilişkin aldığı duyumu aktardı.



Yeşilada, "2 gün önce Londra’dan bir fon yöneticisi bizimle konferans görüşmesi yaptı. Şahsın açılış cümlesi aynen şöyleydi: 'Türkiye’nin dövizi ne zaman bitecek? Biz Londra’da konuşuyoruz, ya haziran, ya da sonbahar diye düşünüyoruz.' Ekmek mushaf çarpsın bunu dedi." ifadelerine yer verdi.



"ERDOĞAN KAZANIRSA BİREYLERİN DÖVİZ İŞLEMLERİNİ KISITLAR"

"Erdoğan seçilirse ilk iş cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bireylerin döviz işlemlerini kısıtlar" diyen Yeşilada, "Yani, resmen kapalı kambiyo ve sermaye kontrollü finans rejimine geçeriz. TCMB’nin bankalara ne bireysel ne de kurumsal hiçbir müşteriye döviz satmama emri vermesi, bu yönde bir tüyo aldığının delaletidir. Yani, Erdoğan halen gayri-resmi olarak icra edilen dövizle işlem kısıtlamalarını resmiye dökecek. 24 saat içinde Back to Future yapıp, 1970’lere döneceğiz." dedi.



"DÖVİZ TASARRUFLARINIZA BİR BARDAK SOĞUK SU İÇERSİNİZ"

Yeşilada, "Eğer seçimlerden sonra bir hafta içinde döviz talebi yatışmazsa, sermaye kontrolleri gelir ve siz değerli AKP-MHP seçmeni, 20 yıldır biriktirdiğiniz döviz tasarruflarınızın üstüne bir bardak soğuk su içersiniz." diye belirtti.



MERKEZ BANKASI REZERVLERİ EKSİYE DÜŞTÜ

Öte yandan Merkez Bankası rezervleri piyasalarda en önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Net uluslararası rezervler geçen hafta 2.48 milyar dolar daha azalarak 2002'den beri ilk defa eksiye düştü.