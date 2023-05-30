Merkez Bankası’nın KKM hakkında atacağı yeni adım belli oldu

Merkez Bankası’nın kararnamesi ile bankaların dönüşüm oranı yüzde 60’dan yüzde 50’ye düşecek

Paramedya’nın bankacılık kulislerinden aktardığına göre, bu durumun bankaların Kur Korumalı Mevduat (KKM)’ye verdikleri opsiyon priminde düşüş yaratması bekleniyor. Yani 10 bin dolarını 3 aylık vade ile dövize dönüşebilir KKM'ye yapanlara ödenecek yaklaşık 600 dolarlık opsiyon priminin sonu geliyor.

Yapılan düzenleme ile KKM'ye olan talepte kısmen de olsa azalması bekleniyor.

Konuyla ilgili ünlü ekonomist İris Cibre’den dikkat çeken yorum geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cibre şu paylaşımı yaptı:

"USD Opsiyonlu KKM'lerde bugün bazı bankalar son gün bazıları ise çoktan sonlandırmış.

Bu rüya da böylece bitmiş oldu:)"