Merkez Bankası'nın faiz kararını Remzi Özdemir şimdiden açıkladı. Dolar kaç liraya çıkacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın (MB) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’ndan gelecek karardayken Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir verilecek faiz kararını açıkladı.

GAYE ERKEN VE CEVDET AKÇAY ÇARPIŞACAK

“Koltuğu Sallanan Hafize Erkan Başkanlığında toplanan Merkez Bankası Ne Kadar Faiz arttıracak” başlıklı bir yazı kaleme alan Özdemir, Hafize Gaye Erkan’ın 250 baz puan isteyeceğini söyledi.

Ancak Özdemir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın 500 baz puan isteyeceğini belirtti.

Gaye Erkan ile ilgili “Kimine göre operasyon çekildi kimine göre de liyakatsiz bir atamanın kahramanı.” diyen Özdemir kulislerden sızan son bilgileri aktardı.

Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısında büyük bir olasılıkla 250 baz puan faiz artışı yapacağını açıklayan Özdemir gösterge faizinin ise 45 puana çıkacağını bildirdi.

Özdemir kurulda, Cevdet Akçay’ın 500 baz puan istediğini ancak diğer adayların 250 baz puan istediğini belirtti.

Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’ın da 250 baz puanı yeterli bulduğunu aktaran Özdemir, “Piyasa 250 baz puanlık faiz artışını artık satın almış durumda. Ancak piyasaların gözü karar metninde olacak. Karar metninde parasal sıkılaştırmanın kısa sürede biteceğinin iması dahi dövizin sert yükselişine neden olabilir.“ dedi.

DOLAR KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

Doları ve Euroyu öncede bilen adam Remzi Özdemir yine doların akıbetini açıkladı. Dolarda kontrollü yükseliş olduğunu söyleyen Özdemir, ”Ekonomi yönetimi dolar kurunu seçim gününe kadar 32-33 bandında tutmayı planlıyor. Ancak ocak ayı enflasyonu yüzde 6’ya yakın gelebilir. Bu enflasyon karşısında Merkez Bankası doları kontrol altında tutmak için daha fazla müdahale etmek zorunda kalabilir.” İfadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın seçime kadar doları 33 liranın altında tutacağını aktaran Özdemir, seçim sonrası ise sert devalüasyon yerine daha hızlı bir yükselişle 37 liraya kadar bir yükseliş olabileceğini vurguladı. Özdemir “Bunu yapmak zorundalar çünkü Türk tahvillerine yabancı çekmek için kur riskini oradan kaldırmak zorundalar.” dedi.

MEVDUAT FAİZİ NE OLACAK?

Özdemir, mevduat faizinin 45-50 banında devam etmek zorunda olduğunu söyleyerek “Şu anda likidite fazlalığı nedeniyle bankalar Türk lirası mevduat faizini bir iki puan düşürdüler. Ancak seçim sonrası Merkez Bankası depo alım ihaleleriyle bu fazlalığı çekecek. O zaman mevduat faizlerini çok rahat 50’nin üzerinde görebiliriz.” şeklinde açıkladı.

“TÜRKİYE’Yİ YENİ BİR EKONOMİK KIYAMETE SÜRÜKLENEBİLİR “

Piyasaların korkusuna da değinen Özdemir Merkez Bankası’nın kısa süre sonra baz etkisiyle düşen enflasyonu bahane ederek faizleri düşürmesi piyasaların korkulu rüyası olduğunu söyledi.

Özdemir bunun yapılması Türkiye’yi yeni bir ekonomik kıyamete sürükleyebileceğini açıklayarak “Bu aynı zamanda Mehmet Şimşek’in de politikalarının iflası anlamına gelir. Bu çok zayıf bir olasılık.” dedi.