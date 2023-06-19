Merkez Bankası’nın faiz kararını Amerikalılar açıkladı

Bank of America, Merkez Bankası’nın alması beklenen faiz kararını açıkladı. Yapılacak açıklmada faizin yüzde 25’e yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

Merkez Bankası’nın faiz kararını Amerikalılar açıkladı

Bank of America Securities, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 25’e yükseltmesini beklediğini, ancak aşağı yönlü bir sürpriz için de alan gördüklerini belirtti.

Aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da bulunduğu ekonomistlerin yayımladığı raporda tahminlerinden daha düşük bir faizin, faiz koridoru ya da daha fazla faiz artışı sinyaliyle desteklenebileceği belirtildi.

BloombergHT'nin haberine göre, regülasyonlar ve kontrollerin tedrici olarak kaldırılmasının beklendiği belirtilen raporda “Kontrolleri kaldıracak tek seferde büyük bir faiz artışı daha az ihtimal olarak görüyoruz” denildi.

Kurum, Merkez Bankası'nın yüzde 15-18 gibi düşük bir faizle başlaması durumunda mevcut banka faizlerini yakalamak için en az iki faiz artışı daha yapabileceğini öngördü.

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