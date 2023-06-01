Merkez Bankası'nın kasasında deprem. İktidarın Türkiye Yüzyılı böyle başladı

Seçim için rezervleri seferber eden Merkez Bankası'nda tablo netleşti.

Merkez Bankası'nın kasasında deprem. İktidarın Türkiye Yüzyılı böyle başladı

Brüt rezerv, 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar düşüşle 98,5 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Temmuz 2022 sonrasındaki en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

Brüt rezervde 1 Ocak ile 26 Mayıs arasındaki dönemde toplam düşüş 30,3 milyar dolara ulaştı.

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Net rezerv 26 Mayıs haftasında 4,4 milyar dolar düşüşle -4,6 milyar dolara geriledi. Bu rakam tarihin en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

1 Ocak ile 26 Mayıs arasındaki dönemde net rezervdeki toplam düşüş 32,1 milyar dolara ulaştı.

Swap hariç net rezerv de geçen hafta 0,2 milyar dolarlık düşüşle -60,5 milyar dolar oldu.

Yılbaşında 50,9 milyar dolar olan TCMB’nin brüt altın rezervi, 26 Mayıs itibarıyla 41,9 milyar dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise geçen hafta 7 milyar dolarlık düşüşle 176 milyar dolara geriledi.

KKM’de seçim öncesinde artan getiriler, döviz mevduatta düşüşü de beraberinde getirdi.

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