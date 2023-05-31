Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI

Editör: Erhan Songur



Seçim öncesi doları 20 liranın altında tutmama inadı kur makasını yüzde 15’e kadar açmıştı. Bazı vatandaşlar bankadan dolarını çekip serbest piyasada satarak büyük bir kar elde ediyordu.



AKP’nin seçimlere dolar kurunu 20 liranın altında girme çabaları bugün itibarıyla bitti. Seçim öncesi yüzde 15’e ulaşan kur makası bugün itibariyle kapandı. Interbank ile serbest piyasa kur makası kapandı.



Sabah saat 11.50 itibariyle dolar Interbank’ta 20,70 lira civarında işlem görürken aynı saatlerde serbest piyasada da 20,72 seviyelerinden işlem gördü. Bazı döviz satış bürolarında makasın kısmen de olsa açık olduğu dikkat çekiyor.