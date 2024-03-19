Yılmaz Özdil en acıklı durumu açıkladı. ‘42 yıllık gazetecilik hayatımda hiç görmedim’ dedi

Yılmaz Özdil Youtube Kanalından yine bomba bir video yayınladı. Özdil, Türkiye gerçeklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ucuz ekmek, pide, kıyma kuyruklarından bahseden Özdil, “Devletin sarayları var ama Saray Devleti yok. Şahlanma masalları değil adı üstünde Planlı Kalkınma yapılıyordu.” dedi.

42 yıllık gazetecilik yaptığını söyleyen Özdil, "Milleti kitlesel olarak hiç bu kadar darda görmedim." ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZDİL’İN AÇIKLAMALARI:

91 yaşında annemiz ucuz pide kuyruğunda …

Bir başkasına mikrofon uzatılıyor eşim ucuz kıyma kuyruğuna girdi Ben ucuz ekmek kuyruğunda mıyım diyor 10 bin lira emekli maaşı ya

Ben yaşlarda bir emekli arkadaşımıza soruyorlar elinde poşet, poşette 3 tane ekmek, 1 liranın hesabını yapacağım hiç aklıma gelmezdi diyor.

42 yıldır ben bu ülkede gazetecilik yapıyorum. Yüreğimin taşıyabileceğinden fazla insani sıkıntı gördüm. Hatırlamak istemediğim boyutlarda sıkışmış hayatlara tanıklık ettim. Ama milleti kitlesel olarak hiç bu kadar darda görmedim .

Devletin sarayları var ama Saray Devleti yok. Şahlanma masalları değil adı üstünde Planlı Kalkınma yapılıyordu.

Hem en garibanımızın bile gerçekten karnı toktu hem de dünya bizi kıskanıyor falan palavralarına karnımız toktu

Tertemiz hayallerimiz vardı bizim.. Salça sürülmüş bir dilim ekmeğimiz var…