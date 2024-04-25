Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu

Dünya Bankası, "Emtia Piyasaları Görünümü" raporunun Nisan 2024 sayısını paylaştı.

Yayımlanan raporda, 2022’nin ortası ile 2023 ortası dönemde küresel emtia fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 gerilediği, bunun 2023 genel enflasyonun düşürülmesinde belirleyici faktör olduğu ifade edildi.

2023 ortasından beri Dünya Bankasının emtia fiyatları endeksinin temelde değişmediği aktarılarak, jeopolitik gerilimlerde daha fazla alevlenme olmayacağı varsayımıyla küresel emtia fiyatlarında 2024’te yüzde 3, 2025'te ise yüzde 4'lük düşüş tahmin edildiği aktarıldı.

İlgili rapor, Orta Doğu'daki çatışma daha da hız kazanırsa petrol arzındaki kesintilerin küresel enflasyonu yukarı çekebileceğine vurgulayarak ılımlı bir arz kesintisinin fiyatı 92 dolara yükselebileceğini daha ciddi bir aksamanın ise Brent petrol fiyatını 100 doların üzerine çıkartarak küresel enflasyonun neredeyse 1 puan artırmasına sebep olabileceği ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan raporda, bu hızın, çoğu ülkede merkez bankası hedeflerinin üzerinde kalan enflasyonu bastırmak amacıyla çok az etkisi olacağı belirtilerek, faiz oranlarının hızlı bir şekilde düşürülmesinin zorlaşabileceği açıklandı.

Söz konusu raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasının doğal gaz, gübre ve gıda fiyatlarını da artırabileceği belirtildi.

Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğine denk gelen Gill, büyük bir enerji şokunun son 2 yılda enflasyonun düşürülmesinde belirtilen ilerlemenin çoğunu baltalayabileceğine vurgu yapıldı.