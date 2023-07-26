Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Emniyet ekipleri tarafından Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda, muz kolilerinin arasına saklanmış 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, Ekvator'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi.

Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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