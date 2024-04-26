Mersin'de Belediye Başkanı taş ocağı eylemine katıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Hamzabeyli Mahallesi sakinleri ve Mersin Çevre Platformu Üyeleri, planlanan bir taş ocağına karşı protesto düzenledi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da eyleme katılarak destek verdi.

Protestocular, "Toprağımıza, havamıza, suyumuzu koruyun. Taş ocaklarını köylerimizde istemiyoruz" diyerek endişelerini dile getirdiler.

Başkan Yıldız, taş ocağının üretim ve yaşam alanlarına zarar verecekse karşı çıkacaklarını belirtti.

Başkan Yıldız, "Bu, Türkiye'nin, Mersin'in, Toroslar'ın meselesi. Açlık ve gıda kriziyle yüzleşme meselesi" dedi ve bu tür projelere izin vermeyeceklerini vurguladı.

Yıldız, "Kırsal mahallelerimiz bizim için çok değerli. Doğal dengeyi ve insanların yaşam standartlarını bozmamalıyız. Taş ocaklarına karşı değiliz, ancak yaşam alanlarına zarar vermemelidirler. Bu taş ocağı, su kaynaklarımıza çok yakın. İnsanların su ve yaşam haklarını elinden alıyor. Bunu durduracağız" diye konuştu.

Tarımın ve gıdanın önemine dikkat çeken Yıldız, "Hamzabeyli'de narenciye bahçeleri, nar ve zeytin ağaçları var. Dünya gıda krizine doğru ilerliyor. Taş ocakları gibi projeler, tarımı yok ederek birkaç kişiyi zengin edebilir, ancak toplumun yaşam hakkını tehlikeye atıyor. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.