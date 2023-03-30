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Evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Mersin'de bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın ekipler tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:34
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Mersin’de ev yangını

Evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında evde tek başına bulunan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi 402 Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, iki katlı evin ikinci katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı şekilde olay yerine intikal eden büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler aynı zamanda evde tek başına kalan 83 yaşındaki kadını kurtardı.

Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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