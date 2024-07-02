Mersin'de orman yangını

Köseçobanlı Mahallesi'nde Karınbelen lokasyonundaki ormanlık alanda,henüz tespit edilemeyen sebeple bir yangın meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimleri, bir helikopter, beş arazöz ve su taşıma araçları yönlendirildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangına müdahalede zorluklar yaşandı. Ancak yapılan havadan ve yerden müdahalelerle yangın kontrol altına alınabildi.

Bal ormanı özelliğine sahip bu alanda bulunan otuz arı kovanı, yangından zarar görmüştür. Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.