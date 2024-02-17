Mert Hakan isyan etti. Armaya saygımdan sustum

Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe ikinci yarıda 3 gol bulup maçı kazandı.

Oyuna girip sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Mert Hakan, karşılaşmanın ardından taraftarlara seslendi.

Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Mert Hakan, "Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de. O günden beri her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Camiamıza, taraftarlarımıza sesleniyorum. Bu kulübün en ufak parçasını medyada kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz, bu kulüp kalıcı. Bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Onlardan ricam, son düdük çalana kadar bizle olsunlar. Aynı bugünkü deplasman taraftarı gibi. Önemli olan Fenerbahçe!" dedi.