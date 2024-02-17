Mert Hakan isyan etti. Armaya saygımdan sustum

Kaynak: Haber Merkezi
Mert Hakan isyan etti. Armaya saygımdan sustum
Fenerbahçe'nin, Rize deplasmanında maçı çevirmesini sağlayan isimlerden olan Mert Hakan'dan flaş açıklama.

Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe ikinci yarıda 3 gol bulup maçı kazandı.
Oyuna girip sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Mert Hakan, karşılaşmanın ardından taraftarlara seslendi.
Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Mert Hakan, "Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de. O günden beri her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Camiamıza, taraftarlarımıza sesleniyorum. Bu kulübün en ufak parçasını medyada kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz, bu kulüp kalıcı. Bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Onlardan ricam, son düdük çalana kadar bizle olsunlar. Aynı bugünkü deplasman taraftarı gibi. Önemli olan Fenerbahçe!" dedi.

Son Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1500 personel alımı başladı. İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar... Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1500 personel alımı başladı. İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
Serdar Dursun 'artık yeter' dedi camiaya seslendi Spor
Serdar Dursun 'artık yeter' dedi camiaya seslendi
Fenerbahçe'den maç sonrası zemin tepkisi. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı Spor
Fenerbahçe'den maç sonrası zemin tepkisi. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Ahmet Kaya'nın ağabeyi evinde ölü bulundu. Ünlü gazeteci Zeynel Lüle duyurdu. Ahmet Kaya'ya saz çalmayı o öğretmişti Gündem
Ahmet Kaya'nın ağabeyi evinde ölü bulundu. Ünlü gazeteci Zeynel Lüle duyurdu. Ahmet Kaya'ya saz çalmayı o öğretmişti
Serdar Dursun İsmail Kartal'ı kurtardı. Fenerbahçe'nin süper 3'lüsü. Fatih Saboviç yazdı Spor
Serdar Dursun İsmail Kartal'ı kurtardı. Fenerbahçe'nin süper 3'lüsü. Fatih Saboviç yazdı
İmamoğlu’ndan Erdoğan'a ‘Süt dökmüş kediye dönersiniz’ Gündem
İmamoğlu’ndan Erdoğan'a ‘Süt dökmüş kediye dönersiniz’