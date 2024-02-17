Erman Toroğlu 'İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil' dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeyi açıkladı

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Erman Toroğlu 'İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil' dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeyi açıkladı
Rizespor karşısında zorlu bir sınav veren Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a Erman Toroğlu'ndan sert sözler geldi.

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Rizespor Fenerbahçe'yi konuk etti.

Karadeniz ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapatasada sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Erman Toroğlu İsmail Kartal'ı eleştirdi.

Deneyimli teknik adamın oyuncu tercihlerini eleştiren Toroğlu yaptığı açıklamada, "İsmail Kartal’ı anlamak mümkün değil Kafadan Cengiz Ünder oynamaz, adam gitmiyor, ayağının ucuyla oynuyor Böyle bir sahada kavga edecek, mücadele edecek futbolcularla oynayacaksın” dedi.

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