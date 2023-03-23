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Zenit maçında Mert Hakan çılgına döndü. Rakibinin ensesine yapıştı

Fenerbahçe ile Zenit'in oynadığı hazırlık maçı 2-2 ile sonuçlandı. Karşılaşmada Bakaev'in Mert Hakan'a yaptığı hareket sahadaki gerilimi arrtıdı. Mert Hakan da rakibinin ensesine yapıştı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:22
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Mert Hakan rakibinin ensesine yapıştı

Zenit maçında Mert Hakan çılgına döndü. Rakibinin ensesine yapıştı
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Fenerbahçe, milli arada Zenit ile karşılaştı. Maçın gelirleri depremzedelere bağışlanacağı öğrenildi. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile gol perdesini açsa da Malcom ve Claudinho, ilk yarıyı Zenit lehine 2-1 üstün kapattı.

BAKAEV GERİLİMİ ARTTIRDI
Maçın 50. dakikasına kadar her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerken Zenit futbolcusu Zelimkhan Bakaev bir ikili mücadele sonrası sarı kart görürken elleriyle ağlama hareketi yaptı. Sonrasında Bakaev’in o hareketine çok sinirlenen kaptan Mert Hakan Yandaş hızlıca koşarak Rus futbolcunun ensesine yapıştı. Oldukça sinirli olduğu görülen Mert Hakan Yandaş’ın sert bir şekilde tartakladığı Bakaev de karşılık verince ortalık bir anda gerildi. Zenitli oyuncular Bakaev’i uzaklaştırarak ortalığı yumuşatmaya çalıştı.

RUS TARAFTARLAR ÇIKARILDI
Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında maçın ilk yarısında tartışma yaşandı.
Polis güçleri Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.

 

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