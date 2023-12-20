Mert Hakan Yandaş'ın görüntüsü sosyal medyaya düştü. Fenerbahçeliler o fotoğrafı elden ele yayıyor

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Mert Hakan Yandaş'ın görüntüsü sosyal medyaya düştü. Fenerbahçeliler o fotoğrafı elden ele yayıyor
Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş şoku yaşanırken Sarı Lacivertli taraftarların yıldız oyuncuya öfkesi dinmiyor.

Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş Fenerbahçeli taraftarların hedefinde.

Transfer döneminde uzun süre Galatasaray'a gideceği söylenen ancak Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Mert Hakan Yandaş'ın küçüklük fotoğrafı Kayserispor maçı sonrası gündem oldu.

Galatasaraylı olduğu iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafta Sarı Kırmızılı forma ile poz vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe taraftarları kırmızı kart görerek takımını Galatasaray derbisi öncesi eksik bırakan Mert Hakan'ın fotoğrafını paylaşarak yıldız futbolcuyu istemediklerini dile getirdi.

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