Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring ABD'li oyun kurucu Bria Hartley'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan transfere dair yapılan açıklamada "Hartley, 2018 yılında anne tarafından sahip olduğu haklarla birlikte Fransa vatandaşlığına geçerek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Fransa forması da giydi ve gümüş madalya kazandı. Oyuncumuza 'Galatasaray'a hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bria Hartley 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe forması giymişti.